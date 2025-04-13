CHP’li Çankaya Belediyesi isyan ettirdi! Sokaklar çöp yığınına döndü

Ankara 'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlatma yaparak bazı mahallelerde çöpleri toplamadı.

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İKRAMİYELERİ ÖDENMEDİ İŞ YAVAŞLATMAYA GİTTİLER

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.

Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.