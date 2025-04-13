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CHP'li Çankaya Belediyesi isyan ettirdi! Sokaklar çöp yığınına döndü

Ankara'da Çankaya Belediyesinde ikramiyeleri ödenmeyen temizlik işçileri iş yavaşlatmaya gitti. Sokakları çöplerin götürdüğü tepki çeken olayda vatandaşlar belediyeye isyan ederek duruma çözüm bulunmasını istedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 13.04.2025 19:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:30
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CHP’li Çankaya Belediyesi isyan ettirdi! Sokaklar çöp yığınına döndü

Ankara'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlatma yaparak bazı mahallelerde çöpleri toplamadı.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

İKRAMİYELERİ ÖDENMEDİ İŞ YAVAŞLATMAYA GİTTİLER

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.

Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

VATANDAŞLAR İSYANDA!

Vatandaşlar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından risk oluşturan durum nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.

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