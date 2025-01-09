EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?

A Haber foto arşiv

Yerleştirme Süreci ve Kurallar

EKPSS'den alınan puan veya kura usulüyle yapılacak yerleştirme işlemleri için ÖSYM, resmi web sitesinde detaylı bir tercih kılavuzu yayımlayacak. Kılavuzda, tercihlerin nasıl yapılacağı ve yerleştirme işlemleriyle ilgili kurallar adım adım açıklanacak. Tercihlerin alınacağı tarihler de yine aynı platformdan kamuoyuna duyurulacak.

Engelli bireyler için ayrılan kadroların doluluk oranını artırması beklenen bu süreçte, tercihlerin dikkatle yapılması gerektiği vurgulanıyor. Atama bekleyen binlerce engelli vatandaş, tercih sürecinin başlamasını heyecanla bekliyor.