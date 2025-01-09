EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?

Engelli vatandaşların kamuda memur olma hayaliyle hazırlandıkları 2024 EKPSS'nin ardından, tercih sürecine ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor. 28 Nisan 2024 tarihinde sınava katılan adaylar, atama işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlamasıyla sürecin netleşmesi bekleniyor.
Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?
2024 EKPSS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarını Mayıs ayında öğrenmişti. Şimdi ise gözler, ÖSYM tarafından hazırlanacak tercih kılavuzunda. Bu kılavuzda engelli bireylerin yerleştirileceği kadrolar, kontenjan sayıları ve gerekli nitelikler yer alacak. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak kılavuzla birlikte tercihlerin alınacağı tarihler de duyurulacak. Ocak ayı içerisinde tercih sürecinin başlaması öngörülüyor.
1830 Engelli Memur Atanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli bireyler için müjdeli haberi duyurdu. Bakan Göktaş, "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz" dedi. Atamaların EKPSS puanına ve kura usulüne göre yapılacağı açıklandı.
Yerleştirme Süreci ve Kurallar
EKPSS'den alınan puan veya kura usulüyle yapılacak yerleştirme işlemleri için ÖSYM, resmi web sitesinde detaylı bir tercih kılavuzu yayımlayacak. Kılavuzda, tercihlerin nasıl yapılacağı ve yerleştirme işlemleriyle ilgili kurallar adım adım açıklanacak. Tercihlerin alınacağı tarihler de yine aynı platformdan kamuoyuna duyurulacak.
Engelli bireyler için ayrılan kadroların doluluk oranını artırması beklenen bu süreçte, tercihlerin dikkatle yapılması gerektiği vurgulanıyor. Atama bekleyen binlerce engelli vatandaş, tercih sürecinin başlamasını heyecanla bekliyor.