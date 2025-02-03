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Şanlıurfa'da can pazarı! Kamyon üst geçitten düştü: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyon dehşete neden oldu. Kamyonun 3 araca çarptıktan sonra sürüklediği otomobille üst geçitten düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 22 kişinin yaralandığı korkunç kazaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 01:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:37
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Şanlıurfa’da can pazarı! Kamyon üst geçitten düştü: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyonun 3 araca çarptıktan sonra sürüklediği otomobille üst geçitten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyon, Birecik köprüsü üzerinde 3 araca çarptı, sürüklediği bir otomobille üst geçitten 10 Temmuz Caddesi'ne düştü.

Şanlıurfa'da bir kamyon çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü | Fotoğraf-İHAŞanlıurfa'da bir kamyon çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü | Fotoğraf-İHA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.

VALİLİK DUYURDU: 3 KİŞİ ÖLDÜ

Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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