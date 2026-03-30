Kapalıçarşı’dan altın alacaklara kritik uyarı: Kuyumculara akın edenler QR kodu atlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Altın piyasalarındaki hareketlilik sürerken, Kapalıçarşı’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, altın alırken QR kodunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşın kuyumculara ilgisi artarken, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

"QR KODA BAKIN"

Piyasalardaki altınların üzerindeki QR kodun önemine dikkat çeken Yazıcı, sahte altına karşı şu uyarıyı yaptı:

"Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun."

Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını belirten Yazıcı, altının güvenli liman olarak öne çıktığını ve dolar bazında yüzde 20-25 prim yaptığını söyledi.

"BASILMIŞ MI DİYE BAKIN"

QR kod sistemine dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Sistem doğrulamayı otomatik gösteriyor. Merdiven altı üretim yapan çok yer var. Bu yüzden vatandaşlarımız alışveriş yaptıkları yerlere dikkat etmeli."

"ALTINA UZUN VADEDE İŞLEM YAPIN"

Kısa vadeli alım-satımın yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp ertesi gün fiyatına bakıyor, bu doğru değil. Altın uzun vadede bir tasarruf aracıdır. Kısa vadeli işlem yapmayın. Ayrıca kredi çekip altın alanlara da 'Yapmayın' diyoruz. Yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz."

