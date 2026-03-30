Kapalıçarşı’dan altın alacaklara kritik uyarı: Kuyumculara akın edenler QR kodu atlıyor

Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını belirten Yazıcı, altının güvenli liman olarak öne çıktığını ve dolar bazında yüzde 20-25 prim yaptığını söyledi.

"Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun."

Foto: İHA

"BASILMIŞ MI DİYE BAKIN"

QR kod sistemine dikkat çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Sistem doğrulamayı otomatik gösteriyor. Merdiven altı üretim yapan çok yer var. Bu yüzden vatandaşlarımız alışveriş yaptıkları yerlere dikkat etmeli."