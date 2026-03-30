Altında "makas" uçurumu: Gram alacaklar dikkat! Ani düşüş mü yeni rekor mu?
Altın fiyatları haftaya yükselişle başlarken, gram altın 6 bin 491 liraya ulaştı. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, küresel enflasyon baskısı, enerji fiyatlarındaki artış ve merkez bankalarının hamlelerinin altın üzerindeki etkilerine dikkat çekti; uzmanların açıklamaları, piyasada dalgalı seyrin süreceğine işaret ediyor.
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki sert artış ve merkez bankalarının politikaları, altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre piyasada hem kısa vadeli dalgalanma hem de orta vadeli belirsizlik hakim.
GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izledi. Cuma günü ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,9 artışla 6 bin 423 liradan kapatmıştı. Yeni haftaya ise bu ivmeyi koruyarak başlayan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,1 artışla 6 bin 491 lira seviyesine ulaştı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 70 liradan işlem gördü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 1,1 yükselişle 4 bin 541 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ENERJİ KRİZİ VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI BASKILIYOR
Piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen en kritik faktörlerin başında enerji fiyatlarındaki artış geliyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, küresel ekonomide ciddi bir maliyet baskısı yaratırken, enflasyon endişelerini de tetikliyor.
Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı para politikaları uygulayabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak dolar endeksindeki gerileme, altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
FARUK ERDEM: "KÜRESEL TAHRİBAT ALTINI DALGALANDIRIYOR"
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendirirken özellikle küresel gelişmelere dikkat çekti. Erdem, enerji fiyatlarındaki yükselişin piyasalarda ciddi bir tahribat yarattığını vurguladı.
"Petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi küresel ekonomide büyük bir tahribata yol açıyor. Gıdadan enerjiye kadar tüm maliyetler artıyor. Bu durum doğrudan enflasyonu tetikliyor ve dünyayı yeni bir enflasyon dalgasına sürüklüyor" ifadelerini kullanan Erdem, bu sürecin faiz artışlarını da beraberinde getireceğini belirtti.
Merkez bankalarının artan nakit ihtiyacına da dikkat çeken Erdem, şu değerlendirmede bulundu:
"Merkez bankaları nakit ihtiyacını karşılamak için altın rezervlerini kullanmaya başladı. Ellerindeki altını satarak likidite sağlıyorlar. Bu da altın fiyatlarında dalgalanmayı artırıyor."
Altın yatırımcısının merak ettiği "ani düşüş olur mu?" sorusuna da yanıt veren Erdem, sert bir geri çekilme beklemediğini ancak belirsizliğin süreceğini söyledi:
"Çok büyük ani düşüşler beklemiyorum ama bu dalgalı seyir devam edecek. Tarihsel olarak baktığımızda bu tür süreçlerin ardından bir ralli de görülebiliyor. Ancak şu an için yükselişten çok dalgalanma ön planda."
Kapalıçarşı'daki fiziki talebe de değinen Erdem, piyasa fiyatları ile gerçek alım fiyatları arasında fark oluştuğunu belirtti:
"Piyasa 6.400 lira diyor ama Kapalıçarşı'da 6.800-6.900 liraları görmek mümkün. Talebin devam edip etmediği önemli bir soru."
ADNAN KAPUKAYA: "PİYASADA ŞU AN SAKİNLİK HAKİM"
Altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya ise kısa vadede daha dengeli bir görünüm olduğuna işaret etti. Kapukaya'ya göre geçtiğimiz haftaya kıyasla piyasada tansiyon düşmüş durumda.
"Geçen hafta ciddi bir değer kaybı yaşandı ancak şu an piyasalar daha sakin. Makas aralığı daraldı, bu da alım-satım açısından daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor" diyen Kapukaya, özellikle işçilik maliyetlerindeki düşüşe dikkat çekti.