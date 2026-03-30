Altında "makas" uçurumu: Gram alacaklar dikkat! Ani düşüş mü yeni rekor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Altın fiyatları haftaya yükselişle başlarken, gram altın 6 bin 491 liraya ulaştı. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, küresel enflasyon baskısı, enerji fiyatlarındaki artış ve merkez bankalarının hamlelerinin altın üzerindeki etkilerine dikkat çekti; uzmanların açıklamaları, piyasada dalgalı seyrin süreceğine işaret ediyor.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki sert artış ve merkez bankalarının politikaları, altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre piyasada hem kısa vadeli dalgalanma hem de orta vadeli belirsizlik hakim.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izledi. Cuma günü ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,9 artışla 6 bin 423 liradan kapatmıştı. Yeni haftaya ise bu ivmeyi koruyarak başlayan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,1 artışla 6 bin 491 lira seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 70 liradan işlem gördü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 1,1 yükselişle 4 bin 541 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI? FARUK ERDEM'DEN RALLİ UYARISI

ENERJİ KRİZİ VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI BASKILIYOR

Piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen en kritik faktörlerin başında enerji fiyatlarındaki artış geliyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, küresel ekonomide ciddi bir maliyet baskısı yaratırken, enflasyon endişelerini de tetikliyor.

Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı para politikaları uygulayabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak dolar endeksindeki gerileme, altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında piyasalardaki mevcut görünümü değerlendirerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. (KAYNAK: A Haber)

FARUK ERDEM: "KÜRESEL TAHRİBAT ALTINI DALGALANDIRIYOR"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendirirken özellikle küresel gelişmelere dikkat çekti. Erdem, enerji fiyatlarındaki yükselişin piyasalarda ciddi bir tahribat yarattığını vurguladı.

"Petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi küresel ekonomide büyük bir tahribata yol açıyor. Gıdadan enerjiye kadar tüm maliyetler artıyor. Bu durum doğrudan enflasyonu tetikliyor ve dünyayı yeni bir enflasyon dalgasına sürüklüyor" ifadelerini kullanan Erdem, bu sürecin faiz artışlarını da beraberinde getireceğini belirtti.

Merkez bankalarının artan nakit ihtiyacına da dikkat çeken Erdem, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez bankaları nakit ihtiyacını karşılamak için altın rezervlerini kullanmaya başladı. Ellerindeki altını satarak likidite sağlıyorlar. Bu da altın fiyatlarında dalgalanmayı artırıyor."

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar, küresel gelişmelerin etkisiyle yeni bir evreye girdi. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv)

Altın yatırımcısının merak ettiği "ani düşüş olur mu?" sorusuna da yanıt veren Erdem, sert bir geri çekilme beklemediğini ancak belirsizliğin süreceğini söyledi:

"Çok büyük ani düşüşler beklemiyorum ama bu dalgalı seyir devam edecek. Tarihsel olarak baktığımızda bu tür süreçlerin ardından bir ralli de görülebiliyor. Ancak şu an için yükselişten çok dalgalanma ön planda."

Kapalıçarşı'daki fiziki talebe de değinen Erdem, piyasa fiyatları ile gerçek alım fiyatları arasında fark oluştuğunu belirtti:

"Piyasa 6.400 lira diyor ama Kapalıçarşı'da 6.800-6.900 liraları görmek mümkün. Talebin devam edip etmediği önemli bir soru."

Altın uzmanı Adnan Kapukaya, alış-satış farkının daralması ve işçilik maliyetlerinin düşmesiyle kısa vadede alımın cazip hale geldiğini belirtti. (KAYNAK: A Haber)

ADNAN KAPUKAYA: "PİYASADA ŞU AN SAKİNLİK HAKİM"

Altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya ise kısa vadede daha dengeli bir görünüm olduğuna işaret etti. Kapukaya'ya göre geçtiğimiz haftaya kıyasla piyasada tansiyon düşmüş durumda.

"Geçen hafta ciddi bir değer kaybı yaşandı ancak şu an piyasalar daha sakin. Makas aralığı daraldı, bu da alım-satım açısından daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor" diyen Kapukaya, özellikle işçilik maliyetlerindeki düşüşe dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ SENARYO

Kapukaya, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Cuma günü işçilik çok yüksekti. Bir çeyrek altında 3 bin liraya kadar işçilik vardı. Bu ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Şimdi ise işçilik düşmeye başladı ve bu durum alım açısından daha makul bir zemin oluşturuyor."

Küresel piyasalardaki gelişmelere de değinen Kapukaya, savaş ve enerji krizinin etkilerinin henüz tam anlamıyla fiyatlanmadığını ifade etti:

"Son 15 gün içinde dünya piyasalarında yaklaşık 15 trilyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Bu çok ciddi bir rakam. Savaş uzadıkça bu kayıplar devam edecek ve enflasyon daha da yükselecek."

İşçilik maliyetlerindeki düşüş, fiziki altın alımını yeniden cazip hale getiriyor. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv)

Ons altın için teknik seviyeleri de paylaşan Kapukaya, geniş bantta dalgalanmanın sürebileceğini belirtti:

"Ons altında 4.100 ile 4.750 dolar arasında geniş bir bant var. Kısa vadede bu aralıkta hareketler görebiliriz. 6 Nisan'a kadar dalgalı seyir devam edebilir."

YATIRIMCI NE YAPMALI? BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanların ortak görüşü, altın piyasasında kısa vadede dalgalı seyrin devam edeceği yönünde. Küresel enflasyon baskısı, enerji fiyatları ve merkez bankalarının adımları fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edecek.

Özellikle fiziki altın alacak yatırımcılar için işçilik maliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanırken, piyasanın sakinleşmesiyle birlikte daha dengeli alım fırsatlarının oluşabileceği ifade ediliyor.

Ancak genel tabloya bakıldığında, altının yönünü belirleyecek asıl faktörlerin küresel ekonomik gelişmeler olduğu ve bu belirsizliğin kısa vadede ortadan kalkmasının zor olduğu görülüyor.

Ekonomik veriler ve merkez bankası açıklamaları, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv)

ALTIN YATIRIMCISININ EN ÇOK SORDUĞU 5 SORU VE UZMAN YANITLARI

1. Altın fiyatları daha da düşer mi?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, sert bir düşüş ihtimalini düşük görüyor:
"Çok büyük bir ani düşüş olmaz. Ancak mevcut şartlar sürdükçe dalgalı seyir devam edecek."

2. Altında yeniden yükseliş (ralli) olur mu?
Erdem, geçmiş kriz dönemlerine dikkat çekerek ihtimali dışlamıyor:
"Bu tür süreçlerin ardından ralli yaşanabiliyor. Bu kesin olacak demek değil ama tarihsel olarak örnekleri var."

3. Şu an altın almak mantıklı mı?
Altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya, işçilik maliyetlerindeki düşüşe işaret ederek daha olumlu konuşuyor:
"İşçilik düşüyor, bu da alımı daha mantıklı hale getiriyor. Şu an daha makul seviyeler oluşmaya başladı."

4. Altındaki dalgalanmanın nedeni ne?
Erdem, küresel gelişmelere dikkat çekiyor:
"Petrol fiyatları, enflasyon korkusu ve merkez bankalarının altın satışı bu dalgalanmayı artırıyor."

5. Önümüzdeki dönemde piyasayı ne belirleyecek?
Kapukaya'ya göre belirleyici unsur küresel ekonomi olacak:
"Petrolün yükselmesi, borsalardaki kayıplar ve enflasyonun artması altının yönünü belirleyecek. Önümüzdeki süreçte bu başlıkları izlemek gerekiyor."

