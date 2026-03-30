Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki sert artış ve merkez bankalarının politikaları, altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre piyasada hem kısa vadeli dalgalanma hem de orta vadeli belirsizlik hakim.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izledi. Cuma günü ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,9 artışla 6 bin 423 liradan kapatmıştı. Yeni haftaya ise bu ivmeyi koruyarak başlayan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,1 artışla 6 bin 491 lira seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 70 liradan işlem gördü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 1,1 yükselişle 4 bin 541 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ENERJİ KRİZİ VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI BASKILIYOR

Piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen en kritik faktörlerin başında enerji fiyatlarındaki artış geliyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, küresel ekonomide ciddi bir maliyet baskısı yaratırken, enflasyon endişelerini de tetikliyor.

Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı para politikaları uygulayabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak dolar endeksindeki gerileme, altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında piyasalardaki mevcut görünümü değerlendirerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. (KAYNAK: A Haber)

FARUK ERDEM: "KÜRESEL TAHRİBAT ALTINI DALGALANDIRIYOR"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendirirken özellikle küresel gelişmelere dikkat çekti. Erdem, enerji fiyatlarındaki yükselişin piyasalarda ciddi bir tahribat yarattığını vurguladı.