Ev satıp altın alınır mı? Uzmanlardan hayati uyarı, yatırımınız kumara dönüşmesin
Altın fiyatlarındaki düşüşü fırsat gören bazı vatandaşların oturdukları konutu satarak altın alması uzmanları harekete geçirdi. Bu tür hamlelerin yatırım değil kumar olacağını vurgulayan uzmanlar, "Ev satarak altın alınmaz, altın satarak ev alınır" uyarısında bulunuyor.
Bazı vatandaşların son yıllarda altın, kripto varlıklar ve döviz gibi yatırım araçlarının hızla yükseleceği beklentisiyle barınma amaçlı sahip oldukları konutlarını elden çıkardığı ancak piyasalardaki sert dalgalanmalar sonrası bu tercihlerin telafisi güç maddi kayıplar ve ciddi mağduriyetlerle sonuçlandığı görülebiliyor.
Zaman zaman medyaya da yansıyan bu tercihler ailelerin dağılmasına bile yol açabilirken, bireylerin hem barınma hem de finansal güvenliğini aynı anda riske atan sonuçlar doğurabiliyor.
Uzmanlar oturulan konutun spekülatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgularken, konutunu satan birçok kişinin elde ettiği kazançla aynı evi yeniden satın alamadığına dikkati çekiyor.
ALTININ YÜKSELİŞİ VATANDAŞI TETİKLİYOR
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, oturulan konutu satarak altın ve kripto varlıklar gibi yatırım araçlarının alınması davranışının son dönemde giderek sıklaştığını belirtti.
Özellikle yılbaşından bu yana altındaki hızlı yükseliş sonrası "Buradan sonra da devam eder" beklentisinin oluştuğunu ifade eden Hepşen, "Bu beklenti çoğu zaman veriyle değil de son dönemdeki fiyat hareketinin kendisiyle beslendi ve maalesef bazı olumsuz haberler gördük. Burada dikkat çeken taraf yatırım kararının nasıl alındığı. Finansal piyasalar teoride rasyonel davranan yatırımcı varsayımı üzerine kurulu. Ama pratikte kararlar çoğu zaman bu çerçevenin dışında kalıyor. Fiyatın yönü kararın gerekçesinin önüne geçiyor" diye konuştu.