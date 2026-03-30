KONUT İLE ALTIN AYNI DEĞİL Prof. Dr. Hepşen, konut ile altın ya da kriptoyu aynı düzlemde değerlendirmenin teknik olarak sorunlu olduğunun altını çizerek şu uyarılarda bulundu: "Konut, fiyat hareketi olan bir varlık ama aynı zamanda barınma ihtiyacını karşılayan bir yapı. Likiditesi düşük, yerine koyması maliyetli ve çoğu zaman gecikmeli hareket ediyor. Bu yüzden alım-satım kararı sadece fiyat beklentisiyle verildiğinde risk tanımı eksik kalıyor. Evi satıp tek bir yatırım aracına geçildiğinde aslında üç ayrı risk aynı anda alınmış oluyor. Fiyat beklentisinin gerçekleşmemesi, yanlış zamanlama ve en önemlisi geri dönüş riski. Çünkü elden çıkarılan konut, aynı şartlarda yeniden alınamayabilir. Türkiye'de konut fiyatlarının ve kiraların birlikte hareket ettiği dönemlerde bu daha da belirgin hale geliyor."

Bunun akabinde yaşanan kaybın sadece finansal olmadığını ve barınma tarafında da kalıcı etkiler ortaya çıkabildiğini dile getiren Hepşen, şunları kaydetti: "Bu tür kararların bireysel sezgilerle veya kısa vadeli fiyat hareketlerine bakılarak alınması riskin yanlış tanımlanmasına yol açıyor. Özellikle mevcut yaşam düzenini doğrudan etkileyen işlemlerde karar sürecinin daha sistematik ilerlemesi gerekiyor. Portföy dengesi, risk kapasitesi ve alternatif senaryolar dikkate alınmadan yapılan işlemler yatırım kararından çok kontrolsüz risk alma davranışı haline geliyor. Yatırımcıların bu ölçekteki kararları tek başına almaktansa süreci profesyonel bir çerçevede değerlendirmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur."

Yatırımın temel ihtiyaç olan ev, araba ve dükkan gibi varlıklar alındıktan sonra yapılması gerektiğini dile getiren Büyükduman, şu uyarılarda bulundu: "Yatırım daha çok kazanmak değil kazanılmış olanların enflasyon karşısında erimesini engellemek ve bunun üzerine makul bir getiri elde etmek hedefiyle yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yatırım değil kumar olur. Oturulan evi satarak spekülatif yatırımlar yapmak acı sonuçlar ortaya çıkartır. Ev satarak altın alınmaz, altın satarak ev alınır."

"YATIRIM DEĞİL KUMAR OLUR" Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da paranın insanların kendi işinden kazandığı bir araç olduğunu belirterek, "Kazandıklarından bir kenara konulanlarla yapılan tasarruflar önce temel ihtiyaç olan ev alımı için kullanılmalıdır" dedi.