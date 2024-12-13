Kanser tedavisi gören Şimal’in sağlık durumu: MR sonucu paylaştı!

Şarkıcı Şimal, meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Kanseri yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.
38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.
''HALİME ŞÜKREDİYORUM''
Eski ve yeni halini Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" notunu yazmıştı.
Kanserle mücadelesi devam eden şarkıcı Şimal, geçtiğimiz günlerde hastaneden paylaşım yapmıştı. Takipçilerini duygulandıran Şimal, ''İlaçlı MR çekildi. Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim çünkü.'' mesajını yazmıştı.
MR SONUCUNU AÇIKLADI
Şimal, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verdi. Şarkıcı, yaptırdığı MR sonucunu da sevenleriyle paylaştı.
Şimal, paylaşımında; "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok. Gücümsünüz.'' mesajını yazdı.