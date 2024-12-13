Kanser tedavisi gören Şimal’in sağlık durumu: MR sonucu paylaştı!

Şarkıcı Şimal, meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Kanseri yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

''HALİME ŞÜKREDİYORUM''

Eski ve yeni halini Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" notunu yazmıştı.

Kanserle mücadelesi devam eden şarkıcı Şimal, geçtiğimiz günlerde hastaneden paylaşım yapmıştı. Takipçilerini duygulandıran Şimal, ''İlaçlı MR çekildi. Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim çünkü.'' mesajını yazmıştı.

Sağlık durumunu açıkladı! Kaynak: Instagram