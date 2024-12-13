Ege Denizi’nde 4,8’lik deprem! Çanakkale’den hissedildi

AFAD, saat 08.34 sıralarında Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Yunanistan kıyılarında olurken, merkez üssünün Türkiye'ye 276 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Depremin yerin 15,73 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
ÇANAKKALE'DEN HİSSEDİLDİ
Sarsıntının Türkiye'nin Ege kıyılarında da hissedildiği öğrenilirken, deprem nedeniyle Çanakkale'de kısa süreli bir panik yaşandı.
AFAD'DAN GELEN BİLGİLER
|Büyüklük
|4.8 (MW)
|Yer
|Ege Denizi
|Tarih (UTC)
|13-12-2024 08:34:06
|Enlem
|40.1653
|Boylam
|23.9228
|Derinlik
|15.73 (KM)
|Ülke
|İl
|İlçe
|Yerleşim Yeri Adı
|Mesafe (KM)
|Türkiye
|Çanakkale
|Gökçeada
|Uğurlu
|152.42
|Türkiye
|Çanakkale
|Gökçeada
|Şirinköy
|155.74
|Türkiye
|Çanakkale
|Gökçeada
|Dereköy
|158.07
|Türkiye
|Çanakkale
|Gökçeada
|Tepeköy
|162.93
|Türkiye
|Çanakkale
|Gökçeada
|Zeytinli
|166.28
|Ülke
|İl
|Mesafe (KM)
|Türkiye
|Çanakkale
|276.00
|Türkiye
|Edirne
|336.66
|Türkiye
|Kırklareli
|405.33
|Türkiye
|Tekirdağ
|408.18
|Türkiye
|İzmir
|408.41