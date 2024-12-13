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Ege Denizi'nde 4,8'lik deprem! Çanakkale'den hissedildi

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Gökçeada'ya 152 kilometre, Çanakkale'ye ise 276 kilometre mesafede gerçekleştiğini duyurdu.

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:55
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Ege Denizi’nde 4,8’lik deprem! Çanakkale’den hissedildi

AFAD, saat 08.34 sıralarında Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Yunanistan kıyılarında olurken, merkez üssünün Türkiye'ye 276 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Depremin yerin 15,73 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

ÇANAKKALE'DEN HİSSEDİLDİ
Sarsıntının Türkiye'nin Ege kıyılarında da hissedildiği öğrenilirken, deprem nedeniyle Çanakkale'de kısa süreli bir panik yaşandı.

AFAD'DAN GELEN BİLGİLER

Deprem Bilgisi

Büyüklük 4.8 (MW)
Yer Ege Denizi
Tarih (UTC) 13-12-2024 08:34:06
Enlem 40.1653
Boylam 23.9228
Derinlik 15.73 (KM)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Yerleşim Yeri Adı Mesafe (KM)
Türkiye Çanakkale Gökçeada Uğurlu 152.42
Türkiye Çanakkale Gökçeada Şirinköy 155.74
Türkiye Çanakkale Gökçeada Dereköy 158.07
Türkiye Çanakkale Gökçeada Tepeköy 162.93
Türkiye Çanakkale Gökçeada Zeytinli 166.28

En Yakın 5 İl

Ülke İl Mesafe (KM)
Türkiye Çanakkale 276.00
Türkiye Edirne 336.66
Türkiye Kırklareli 405.33
Türkiye Tekirdağ 408.18
Türkiye İzmir 408.41

AFAD'ın 4,8'lik Ege Denizi'ndeki depremle ilgili verdiği bilgiler (AFAD internet sitesi)AFAD'ın 4,8'lik Ege Denizi'ndeki depremle ilgili verdiği bilgiler (AFAD internet sitesi)

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