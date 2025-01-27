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Fenerbahçe'de mutlu son: Talisca İstanbul'da!

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Anderson Talisca transferini bitirdi. Brezilyalı yıldız Talisca İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:08
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Fenerbahçe’de mutlu son: Talisca İstanbul’da!

Fenerbahçe daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve Süper Lig'de iz bırakan Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldiFenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldi

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldiFenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldi

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Anderson Talisca'nın Instagram paylaşımıAnderson Talisca'nın Instagram paylaşımı

PAYLAŞIMI İLE SİNYALİ VERMİŞTİ

30 yaşındaki futbolcu, gece yarısı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaşarak, "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak." notunu düşmüştü.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldiFenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldi

İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Al-Nassr ile 19 maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti. Başarılı futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

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