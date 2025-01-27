Fenerbahçe’de mutlu son: Talisca İstanbul’da!

Fenerbahçe daha önce Beşiktaş 'ta forma giyen ve Süper Lig 'de iz bırakan Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Talisca, İstanbul'a geldi

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Anderson Talisca'nın Instagram paylaşımı

PAYLAŞIMI İLE SİNYALİ VERMİŞTİ



30 yaşındaki futbolcu, gece yarısı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaşarak, "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak." notunu düşmüştü.