Galatasaray’a İsveç’ten yeni Sacha Boey!

Hampus Skoglund

SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için sürpriz bir adayla ilgileniyor.

İsveç basınına göre Galatasaray, Hammarby altyapısından yetişen ve a takımda forma giyen Hampus Skoglund için teklif yapmaya hazırlanıyor. Habere göre sarı kırmızılılar yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.