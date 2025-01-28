Galatasaray’a İsveç’ten yeni Sacha Boey!

Galatasaray ara transfer döneminde tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı. Cimbom transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY
Galatasaray, sağ bek pozisyonu için sürpriz bir adayla ilgileniyor.
İsveç basınına göre Galatasaray, Hammarby altyapısından yetişen ve a takımda forma giyen Hampus Skoglund için teklif yapmaya hazırlanıyor. Habere göre sarı kırmızılılar yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.
Sportbladets'e konuşan Hammarby Sportif Direktörü Mikael Hjelmberg, "Hampus'u satma gibi bir hedefimiz yok, şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
"TAKİP EDİLMEK MEMNUNİYET VERİCİ"
Bir podcastte açıklamalarda bulunan Hampus Skoglund, "Adın Galatasaray ile geçiyor neler söylersin?" sorusuna yönelik, "Bilgilerin dışarıya sızmamasını tercih etsem de böyle büyük bir kulüp tarafından takip edilmek memnuniyet verici." dedi.
20 yaşındaki sağ bekin 2027 yılına kadar İsveç ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.