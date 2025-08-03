Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı yollar göle döndü

Aniden bastıran şiddetli yağışla birlikte Sincan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, birçok binanın bodrum katı ve giriş katları suyla doldu. Vatandaşlar, altyapı yetersizliğinden ve yetkililerin ilgisizliğinden şikâyetçi.

Binası su baskınına uğrayan Hacı Dursun Doğan, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Belediyeyi defalarca arayıp durumu bildirdik ama hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece gelip kazıyorlar ve 'Yapıyoruz' diyorlar ama ortada sonuç yok. Her yer suyla dolmuş durumda. Evdeki eşyalar mahvoldu. Elektrik panosuna kadar su doldu, asansör dairesi su içinde kaldı. Asansörü kapatmak zorunda kaldık. Panonun önüne kendi imkânlarımızla set çektik ki birine zarar gelmesin. Artık yardım istiyoruz. Burada çocuklarımızla yaşıyoruz."