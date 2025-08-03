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Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı yollar göle döndü

Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede sele dönüşen yağış nedeniyle bazı yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2025 04:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 08:44
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Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı yollar göle döndü

Aniden bastıran şiddetli yağışla birlikte Sincan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, birçok binanın bodrum katı ve giriş katları suyla doldu. Vatandaşlar, altyapı yetersizliğinden ve yetkililerin ilgisizliğinden şikâyetçi.

SAĞANAK SU TAŞKINLARINA YOL AÇTI

Binası su baskınına uğrayan Hacı Dursun Doğan, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Belediyeyi defalarca arayıp durumu bildirdik ama hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece gelip kazıyorlar ve 'Yapıyoruz' diyorlar ama ortada sonuç yok. Her yer suyla dolmuş durumda. Evdeki eşyalar mahvoldu. Elektrik panosuna kadar su doldu, asansör dairesi su içinde kaldı. Asansörü kapatmak zorunda kaldık. Panonun önüne kendi imkânlarımızla set çektik ki birine zarar gelmesin. Artık yardım istiyoruz. Burada çocuklarımızla yaşıyoruz."

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

Benzer mağduriyeti yaşayan 15 Temmuz gazisi Hasan Olkun ise yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Zarar tespiti hâlâ tamamlanmadı, net bir çözüm de yok. Evimi ikinci, üçüncü kez kendi cebimden onardım. Sürekli aynı sorunu yaşıyoruz. Altyapı yetersiz. Asansör patladı, tavana kadar vurduğunu söylediler. Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben memurum, gaziyim ama maaşımı ev onarımına harcamaktan başka bir şey yapamıyorum. Mahallece yardım bekliyoruz."

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

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