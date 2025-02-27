İzmir’de korkunç olay! Evin balkonunda kendisini iple astı

Olay, saat 21.00 sıralarında Seferihisar- Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K., müstakil evinin 2'nci katındaki balkonda iple kendisini astı.

72 yaşındaki İlker K. intihar etti (DHA)

Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.