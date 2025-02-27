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İzmir'de korkunç olay! Evin balkonunda kendisini iple astı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 72 yaşındaki İlker K. müstakil evinin balkonunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi. İlker K.'nın oğlu Fırat K.'nın da 4 yıl önce apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:27
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İzmir’de korkunç olay! Evin balkonunda kendisini iple astı

Olay, saat 21.00 sıralarında Seferihisar- Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K., müstakil evinin 2'nci katındaki balkonda iple kendisini astı.

72 yaşındaki İlker K. intihar etti (DHA)72 yaşındaki İlker K. intihar etti (DHA)

Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İntihar eden 72 yaşındaki İlker K. (DHA)İntihar eden 72 yaşındaki İlker K. (DHA)

İlker K.'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

72 yaşında intihar eden İlker K.’nın 4 yıl önce intihar eden oğlu Fırat K. (DHA)72 yaşında intihar eden İlker K.’nın 4 yıl önce intihar eden oğlu Fırat K. (DHA)

4 YIL ÖNCE DE OĞLU YAŞAMINA SON VERMİŞ

Öte yandan, İlker K.'nın oğlu Fırat K.'nın da 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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