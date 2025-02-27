Arda Güler'e dev talip rekor bedel!

Bu sezon kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek sezona başlayan Real Madrid'de forma artık aslanın ağzında. İspanyol basınında çıkan habere göre dünya devi Arda Güler için harekete geçti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:08 PAYLAŞ ABONE OL

Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulamıyor. Milli yıldızımız için dünya çapında ekipler Madrid'in kapısında yer alırken, Alman devi ciddi bir teklifle kapıyı çalmayı planlıyor.

Fotoğraf: AA ARDA GÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldı.