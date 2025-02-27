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Arda Güler'e dev talip rekor bedel!

Bu sezon kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek sezona başlayan Real Madrid'de forma artık aslanın ağzında. İspanyol basınında çıkan habere göre dünya devi Arda Güler için harekete geçti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:08
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Arda Güler’e dev talip rekor bedel!

Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulamıyor. Milli yıldızımız için dünya çapında ekipler Madrid'in kapısında yer alırken, Alman devi ciddi bir teklifle kapıyı çalmayı planlıyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ARDA GÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

50 MİLYON EURO BEDEL

Bayern Münih'in Arda Güler için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

OLASI TRANSFERDE F.BAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Öte yandan Arda Güler'in Bayern Münih'e 50 milyon euroluk olası transferi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına da 10 milyon euro girecek. Sarı lacivertli ekibin olası satıştan yüzde 20 payı bulunuyor.

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