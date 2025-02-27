Arda Güler’e dev talip rekor bedel!

Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulamıyor. Milli yıldızımız için dünya çapında ekipler Madrid'in kapısında yer alırken, Alman devi ciddi bir teklifle kapıyı çalmayı planlıyor.
ARDA GÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldı.
50 MİLYON EURO BEDEL
Bayern Münih'in Arda Güler için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
OLASI TRANSFERDE F.BAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Öte yandan Arda Güler'in Bayern Münih'e 50 milyon euroluk olası transferi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına da 10 milyon euro girecek. Sarı lacivertli ekibin olası satıştan yüzde 20 payı bulunuyor.