İspanya’dan Mekke’ye... At sırtında duygulandıran kutsal yolculuk! Endülüslü Müslümanlar İstanbul’da: Ramazan’ı burada geçirmek istiyoruz

İspanya 'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul'a ulaştı.

Konferansta konuşan Hernandez ise İZÜ'ye misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederken, yaklaşık 4 bin kilometrelik yolun ardından İstanbul'a ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hernandez, 24 yaşındayken İslam'ı tanıdığı ve coğrafya alanında çalışmalar yaptığı sırada İncil ile Kur'an-ı Kerim'i incelediğini ve ayetlerin çok dikkatini çektiğini belirtti.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise kutsal topraklara giden hacı adaylarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Acar, hac yolculuğunun "heyecan verici ve tarihsel öneme sahip bir eylem" olduğunu söyleyerek, bunun İspanya'daki İslam medeniyetinin yeniden canlanmasına vesile olmasını umduklarını kaydetti.

Koyunoğlu, uzun yıllar Avrupa, Kafkasya ve Asya'dan hacca giden gelen Müslümanların İstanbul'a uğrayarak ibadetlerini yerine getirmek üzere yolculuklarına devam ettiğini aktardı.

Konferansta konuşan İZÜ İslami İlimler Fakültesi'nin İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, İstanbul'un hacı adayları için yüz yıllardır önemli duraklardan biri olduğunu söyledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) misafir ettiği hacı adayları, üniversitenin düzenlediği etkinlik kapsamında Halkalı yerleşkesinde öğrenciler ve sevenleriyle buluştu. Yolculuklarının duraklarından biri olan İstanbul'a uğrayan hacı adayları, büyük ilgi gördükleri öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Fotoğraf-AA Arşiv

Coğrafya alanında girdiği bir sınav öncesi sınavı kazanması halinde kendisine Müslüman olma sözü verdiğini kaydeden Hernandez, daha sonra sınavı kazanıp Müslüman olduğunu ve ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi dilediğini vurguladı.

Hernandez, kendisinin bu hayaline Harkassi ve Rodriguez'in de at sırtında eşlik ettiğini, İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil'in ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağladığını dile getirdi.

Yolculuk sırasında mucize olarak nitelendirdiği çok sayıda olayla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Hernandez, "hac yolculuğun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu fark ettiklerini" belirtti.

41 YIL ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin misafir ettiği hacı adayları Abdellah Hernandez Mancha, Abdelqader Harkassi Aidi, Bouchaib Jadil, Tarek Rodriguez Fernandez, öğrencilere yolculuklarını anlattı. İspanya'da coğrafya profesörü olan Abdellah Hernandez Mancha, "4 bin kilometrenin ardından birkaç Avrupa ülkesini geçtikten sonra İstanbul'a ulaştık. Biz bu yolculuğa inançla başladık. 1984'te bu sözü verdim. Şimdi o sözümü yerine getiriyorum. Allah'ın yardımı ile buralara kadar geldik" dedi.

"RAMAZAN AYINI İSTANBUL'DA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Hacı adaylarından Harkassi ise kaybolan bir geleneği yeniden gün yüzüne çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Harkassi, bu yolculuk için birkaç yıl boyunca para biriktirdiklerini ve antrenman yaptıklarını aktardı.

Yolculuğun zor olmasına karşın maceralarla da dolu olduğunu vurgulayan Harkassi, "Komik anlar, maceralar yaşadık. Allah bizimleydi bunu gördük. Sadece saf duygularla hacca varmak adına yola çıkıldı. Biz de bunun bir parçası olduk. Şu an yarısındayız yolun ve inşallah daha kolaylaşır yolumuz." dedi.