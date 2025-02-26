İspanya’dan Mekke’ye... At sırtında duygulandıran kutsal yolculuk! Endülüslü Müslümanlar İstanbul’da: Ramazan’ı burada geçirmek istiyoruz

İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul'a ulaştı.
Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.
Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) misafir ettiği hacı adayları, üniversitenin düzenlediği etkinlik kapsamında Halkalı yerleşkesinde öğrenciler ve sevenleriyle buluştu. Yolculuklarının duraklarından biri olan İstanbul'a uğrayan hacı adayları, büyük ilgi gördükleri öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.
HAC ADAYLARI İÇİN İSTANBUL'UN ÖNEMİ OLDUKÇA AYRI
Konferansta konuşan İZÜ İslami İlimler Fakültesi'nin İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, İstanbul'un hacı adayları için yüz yıllardır önemli duraklardan biri olduğunu söyledi.
Koyunoğlu, uzun yıllar Avrupa, Kafkasya ve Asya'dan hacca giden gelen Müslümanların İstanbul'a uğrayarak ibadetlerini yerine getirmek üzere yolculuklarına devam ettiğini aktardı.
İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise kutsal topraklara giden hacı adaylarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Acar, hac yolculuğunun "heyecan verici ve tarihsel öneme sahip bir eylem" olduğunu söyleyerek, bunun İspanya'daki İslam medeniyetinin yeniden canlanmasına vesile olmasını umduklarını kaydetti.
SADECE HAC YOLCULUĞU DEĞİL, TEBLİĞ YOLCULUĞU DA...
Konferansta konuşan Hernandez ise İZÜ'ye misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederken, yaklaşık 4 bin kilometrelik yolun ardından İstanbul'a ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hernandez, 24 yaşındayken İslam'ı tanıdığı ve coğrafya alanında çalışmalar yaptığı sırada İncil ile Kur'an-ı Kerim'i incelediğini ve ayetlerin çok dikkatini çektiğini belirtti.
Coğrafya alanında girdiği bir sınav öncesi sınavı kazanması halinde kendisine Müslüman olma sözü verdiğini kaydeden Hernandez, daha sonra sınavı kazanıp Müslüman olduğunu ve ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi dilediğini vurguladı.
Hernandez, kendisinin bu hayaline Harkassi ve Rodriguez'in de at sırtında eşlik ettiğini, İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil'in ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağladığını dile getirdi.
Yolculuk sırasında mucize olarak nitelendirdiği çok sayıda olayla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Hernandez, "hac yolculuğun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu fark ettiklerini" belirtti.
41 YIL ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin misafir ettiği hacı adayları Abdellah Hernandez Mancha, Abdelqader Harkassi Aidi, Bouchaib Jadil, Tarek Rodriguez Fernandez, öğrencilere yolculuklarını anlattı. İspanya'da coğrafya profesörü olan Abdellah Hernandez Mancha, "4 bin kilometrenin ardından birkaç Avrupa ülkesini geçtikten sonra İstanbul'a ulaştık. Biz bu yolculuğa inançla başladık. 1984'te bu sözü verdim. Şimdi o sözümü yerine getiriyorum. Allah'ın yardımı ile buralara kadar geldik" dedi.
"RAMAZAN AYINI İSTANBUL'DA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"
Hacı adaylarından Harkassi ise kaybolan bir geleneği yeniden gün yüzüne çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Harkassi, bu yolculuk için birkaç yıl boyunca para biriktirdiklerini ve antrenman yaptıklarını aktardı.
Yolculuğun zor olmasına karşın maceralarla da dolu olduğunu vurgulayan Harkassi, "Komik anlar, maceralar yaşadık. Allah bizimleydi bunu gördük. Sadece saf duygularla hacca varmak adına yola çıkıldı. Biz de bunun bir parçası olduk. Şu an yarısındayız yolun ve inşallah daha kolaylaşır yolumuz." dedi.
Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek istediklerini belirten ekip, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli dini ve tarihi merkezleri ziyaret etmek istediklerini kaydetti.
"ÖNDEN GİDEN ATLILAR..."
3 Endülüslü Müslümanın bu kutsal yolculuğu akıllara Osman Sarı'nın "Önden Giden Atlılar" adlı şiirini akıllara getirdi;
Issız sıcak çölleri
Karşı karlı dağları
Çoktan aşıp gittiler
Kayboldular uzakta
Önden giden atlılar
Ben burada kaldım böyle
İşleri aceledir
Çok uzundur yolları
Bense geride kaldım
Yetişemedim size
Önden giden atlılar
Gittiler hep gittiler
Aştılar kızgın çölü
Toprak tükendi bir gün
Denize ulaştılar
Çektiler dizginleri
Kendileri dursa da
Atlar duramadılar
Çaresiz kalıp birden
At sürdüler denize
Önden giden atlılar
Önlerinde okyanus
Kızgın bir çöl arkada
Asıl içlerindedir
Zapt edilmez bir deniz
Önden giden atlılar
Teknik değişti diye
Bıraktılar atları
Atlarsa bu kıyıda
Sanki sevgili gibi
Onları beklediler
Günlerce beklediler
Yeri yırtar ayaklar
Göğe fırlar başları
Nerden çıktı bu deniz
Bizi ayıracaklar
Önden giden atlardan
Sevgiliden daha zor
Ayrılmak bu atlardan
Buğulanmış gözlerle
Geri dönüp onları
Gemilere aldılar
Önden giden atlılar
Üç gün duramadılar
Yaptıkları gemide
Karşı kıyıda yeni
Güzel atlar buldular
Yaktılar gemileri
Önden giden atlılar
Vardılar Kurtuba'ya
İnmediler atından
Gülle karşılandılar
Ne güzel atlar bunlar
Bunca yol çiğnediler
Çiçek çiğnemediler
Önden giden atlılar
Önden giden bu atlar
Seni gördüler kalbim
Sahabe atlar bunlar
Dünyanın beklediği
Önden giden atlılar
Önden giden atlılar