İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılında okul çevrelerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Pek çok farklı noktada yapılan kontrollerde servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları incelendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:39
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında denetim noktaları oluşturuldu.

Bakırköy ilçesinde bulunan Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulamada, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini kontrol ederek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Emniyet ekiplerinin okul önlerindeki denetimlerinin süreceği bildirildi.

