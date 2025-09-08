Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün ellerinde çiçekle! Tuğçe Alaca ile en mutlu günü | İşte nişandan ilk kareler
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı. Sarı kırmızılıların genç oyuncusu Akgün, bugün aile arasında düzenlenen törenle Tuğçe Alaca'yla nişanlandı. İşte nişandan ilk kareler...
