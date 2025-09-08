Viral Galeri Viral Tıkla Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün ellerinde çiçekle! Tuğçe Alaca ile en mutlu günü | İşte nişandan ilk kareler

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı. Sarı kırmızılıların genç oyuncusu Akgün, bugün aile arasında düzenlenen törenle Tuğçe Alaca'yla nişanlandı. İşte nişandan ilk kareler...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 21:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 21:41
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, milli arayı fırsata çevirdi ve hayatının en önemli adımını attı.

Yıldız futbolcu bir süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

Ünlü futbolcu, bugün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Ellerinde çiçekle poz veren Akgün'e sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar mutluluk diledi.

İşte Akgün ve Alaca çiftinin nişanından kareler...

