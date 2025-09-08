Haberler Tıkla Haberleri Narin'in babası Arif Güran'dan yürek yakan sözler: Narin'i okula götürmem gerekirken mezarındayım

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayetin üzerinden 1 yıl geçerken baba Arif Güran, okulların açılmasıyla buruk günler yaşadığını belirtti. Arif Güran, Narin'i şu anda okula götürmesi gerektiğini söyleyerek mezarı başında konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, okulların açılmasıyla birlikte mezar başında konuştu. Okulların açıldığını belirten Arif Güran, yürekleri sızlatan açıklamasında "Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum" dedi.

BABA ARİF GÜRAN NARİN'İN OKUL GÜNLERİNİ ANLATTI

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu, arama çalışmaları sonucu 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunması ve okulların açılması, aynı güne denk geldi.

Kızının mezarı başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif Güran, okulun önünden gelirken, hüzünlü olarak geldiğini söyledi. Güran, "Okullar açılmadan 1-3 gün önce Narin, 'babacım beni çarşıya götür defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al' diye söylerdi. Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan, Rabbim misliyle başına getirsin. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür. Bugün, kızımı gördükleri gün. Topyekun ailece gözaltına alındık. Bugün, gördükleri gündür, bugün hepimizin öldüğü gündür" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hazırlanan iddianame sonucunda tutuklanan 10 şüpheliden Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

