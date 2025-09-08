Narin’in babası Arif Güran’dan yürek yakan sözler: Narin’i okula götürmem gerekirken mezarındayım

FOTOĞRAF: İHA



Kızının mezarı başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif Güran, okulun önünden gelirken, hüzünlü olarak geldiğini söyledi. Güran, "Okullar açılmadan 1-3 gün önce Narin, 'babacım beni çarşıya götür defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al' diye söylerdi. Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan, Rabbim misliyle başına getirsin. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür. Bugün, kızımı gördükleri gün. Topyekun ailece gözaltına alındık. Bugün, gördükleri gündür, bugün hepimizin öldüğü gündür" dedi.