Bakırköy'de denetim noktasından kaçtı Kadıköy'de yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta Demirhane Caddesi'nde asayiş uygulaması yaptığı sırada denetim noktasına yaklaşan bir araç sürücüsü, polis ekiplerini fark edince caddeden dönüş yaparak kaçmaya başladı.

Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için takibe başladı.

Fatih'ten Avrasya Tüneli'ni kullanarak Üsküdar'a oradan da Kadıköy'e geçen sürücü, girdiği bir çıkmaz sokakta ekiplerce sıkıştırıldı.

Polisler, sürücüye durması ve araçtan inmesi için ikazlarda bulunarak uyarı amaçlı havaya ateş açtı.

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, otomobilini ileri ve geri alarak polis aracına zarar verdi. Bu sırada olaya müdahale eden polis memuru H.D. hafif şekilde yaralanırken, diğer ekipler de aracın lastiklerine ateş ederek sürücüyü durdurdu.

Otomobilden indirilirken memurlara mukavemet gösteren sürücü, gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde kendisini yabancı ülke vatandaşı olarak tanıtan şüphelinin gösterdiği A.M. isimli kişiye ait pasaportun da sahte olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli M.E.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti" suçundan da arandığı belirlendi.

Ekiplerin, araç içinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 79 bin 450 lira, 1420 dolar ve 30 avro ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.