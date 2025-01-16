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İstanbul’da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü

İstanbul'da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 21:44
Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüs bir anda alev alınca yolcular korku dolu anlar yaşadı. Otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken otobüsün alev topuna döndüğü o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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İstanbul’da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü
İstanbul’da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü
İstanbul'da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü
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