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İstanbul'da binada çatlama sesi ekipleri alarma geçirdi! Apar topar tahliye edildi

İstanbul  Tuzla'da 4 katlı bir binada çatlama sesi duyan vatandaş durumu ekiplere bildirdi. Duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluşan 4 katlı binada ekipler risk oluştuğu gerekçesiyle tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 01:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 01:39
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BİNADA ÇATLAMA SESİ EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ!

Tuzla'da duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak'taki site içinde 16 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi. Bina boşaltılarak mühürlenirken, ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.

Ekiplerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

"EVDE ÇATLAMA SESİ DUYDUM"

Bina sakini Hidayet Hasanoğlu, evin duvarında çatlama sesleri duyduktan sonra ekiplere bilgi verdiklerini söyledi.

Hasanoğlu, ekipler geldikten sonra binanın risk teşkil ettiğini öğrendiklerini belirterek, binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.

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