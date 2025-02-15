Koyunları gören hayrete düştü! Üst geçidi kullandıkları anlar kamerada

Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaşlar, üstg eçitten yolun karşısına geçti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR KAMERADA

Cizre ilçesinde küçükbaş sürüsü, çobanının da yönlendirmesiyle Cizre- Nusaybin karayolu üzerinde bulunan İpek Yolu'nda yayalar için yapılan üst geçitten yolun karşısına geçti.

O anlar, trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Koyunların o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcıların yorumları dikkat çekti. Yapılan yorumşardan bazıları şu şekilde:

"-İnsanım diye geçinenlere örnek olsun...

-İstanbul'da da hala yoldan geçen var.

-Doğrusunu yapmışlar, yaya geçidini kullanmayanlara örnek olsun.

-Bazı insanların örnek alması gerekiyor.

-İnsanlara örnek oluyorlar."