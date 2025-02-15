Koyunları gören hayrete düştü! Üst geçidi kullandıkları anlar kamerada

Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaşlar, üstg eçitten yolun karşısına geçti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR KAMERADA
Cizre ilçesinde küçükbaş sürüsü, çobanının da yönlendirmesiyle Cizre- Nusaybin karayolu üzerinde bulunan İpek Yolu'nda yayalar için yapılan üst geçitten yolun karşısına geçti.
O anlar, trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Koyunların o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcıların yorumları dikkat çekti. Yapılan yorumşardan bazıları şu şekilde:
"-İnsanım diye geçinenlere örnek olsun...
-İstanbul'da da hala yoldan geçen var.
-Doğrusunu yapmışlar, yaya geçidini kullanmayanlara örnek olsun.
-Bazı insanların örnek alması gerekiyor.
-İnsanlara örnek oluyorlar."