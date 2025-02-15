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Koyunları gören hayrete düştü! Üst geçidi kullandıkları anlar kamerada

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir çoban sürüsünü üst geçitten geçirmek isteyince gülümseten anlar ortaya çıktı. Küçükbaşların üst geçitten yolun karşısına geçtikleri anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken o görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada bazı vatandaşlar "İnsanım diye geçinenlere örnek olsun" şeklinde yorum yaptı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:29
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KOYUNLARI GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaşlar, üstg eçitten yolun karşısına geçti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ÜST GEÇİTTE ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR!

ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR KAMERADA

Cizre ilçesinde küçükbaş sürüsü, çobanının da yönlendirmesiyle Cizre- Nusaybin karayolu üzerinde bulunan İpek Yolu'nda yayalar için yapılan üst geçitten yolun karşısına geçti.

O anlar, trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Koyunların o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcıların yorumları dikkat çekti. Yapılan yorumşardan bazıları şu şekilde:

"-İnsanım diye geçinenlere örnek olsun...

-İstanbul'da da hala yoldan geçen var.

-Doğrusunu yapmışlar, yaya geçidini kullanmayanlara örnek olsun.

-Bazı insanların örnek alması gerekiyor.

-İnsanlara örnek oluyorlar."

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