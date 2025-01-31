İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji’nin haritasına yansıdı

İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağışı için net tarihi verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR HARİTAYA YANSIDI
Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan ılıman hava, hafta sonuna kadar devam edecek. Ancak yeni haftayla birlikte kış koşulları yeniden kendini hissettirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haritada 5 Şubat itibarıyla soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağı görüldü. Haritada İstanbul'a da kar yağışı uyarısı yapıldı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu