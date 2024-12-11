Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı: "Tutuklandım"

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, dün yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken bölümün ardından, gelecek hafta yaşanacak olan olaylar şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Dizinin 16. bölüm fragmanı ise yayınlandı ve yeni bölümle ilgili ipuçları verdi.

BİR GECE MASALI 16. BÖLÜM FRAGMANI

Fragmanda, parmaklıklar arkasındaki Canfeza'nın "40 kere söyledim oldu, tutuklandım" sözleri izleyicileri gülümsetirken, Boris ile ilgili büyük gerçeği öğrenmesi izleyiciyi heyecanlandırdı.

Yeni bölüm fragmanı için tıklayın

Kaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza'nın Mahir için canını ortaya atması Mahir'in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Canfeza Mahir'e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Canfeza Mahir'in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur.

Ferman'ın gayr-ı meşru bebeği Afetgül köşkte büyük bir yanlış anlamaya neden olur. Saklanan gebelik testi Canfeza'nın sanılır. Kilimciler'in de köşke geçmiş olsun demeye gelmeleriyle köşkte hanımlık savaşları kızışır. Canfeza ve Mahir'e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir paydada buluşmak zorunda kalır.

Kaynak: ATV