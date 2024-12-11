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ABD'de yoğurt sattı İstanbul Boğazı'ndaki yalıya talip oldu!

İstanbul Boğazı'ndaki tarihi ve simge yalılardan biri olan Beykoz’daki Feyyaz Tokar Yalısı'nı ABD'de süzme yoğurt satarak milyarder olan Hamdi Ulukaya satın alıyor. Yalıda bir dönem, Rus işadamı Roman Abramoviç de kiralık olarak oturmuştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:11
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ABD’DE YOĞURT SATTI BOĞAZ’DA YALI ALDI

İstanbul Boğazı'ndaki simge yalılardan birisi olan Beykoz'daki Feyyaz Tokar Yalısı'nı ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya satın alıyor.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; 2024 yılında satın alma opsiyonuyla aylık kira bedeli olan 120 bin doları bir yıllık peşin ödeyen Hamdi Ulukaya'nın, Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın alacağı öğrenildi.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Ulukaya'nın Forbes'e göre serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolar... Feyyaz Tokar Yalısı, Boğaz'da modern mimarisiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Yalı, 2012'de ABD'de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı. Okumuş, restorasyon yapıktan sonra yalıda kendisi oturdu. Ardından Rus milyarder Roman Abramoviç, yalıyı kiralamıştı.

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