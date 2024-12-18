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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın duygu dolu anları! Gözyaşları sel oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada, hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve zorlukla konuşmasına devam eden Pezeşkiyan, "Çok zor özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:36
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PEZEŞKİYAN’IN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

Konferansta yaptığı konuşma esnasında Pezeşkiyan, trafik kazasında hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve zorlukla konuşmasına devam eden Pezeşkiyan, "Çok zor özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" dedi.

Pezeşkiyan, kürsüden indikten sonra kızı Zehra Pezeşkiyan'ın yanına oturdu.

Gözyaşlarını tutamayan Cumhurbaşkanı bir süre daha duygusal anlar yaşamaya devam etti.

Pezeşkiyan, 1993 yılında yaşanan bir trafik kazasında eşi Fatıma Mecidi ve bir oğlunu kaybetmişti. Pezeşkiyan, o günden sonra bir daha evlenmedi.

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