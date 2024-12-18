Kaza, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun kenarında kaldırımda bulunan iki kardeşten bir anda yola inen Hasan Küçükoğlu'na ve onu yoldan çekmek isteyen ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, Hasan Küçükoğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da korkunç kaza! kardeşini korurken kendisi öldü

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Küçükoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kardeşini kazadan kurtarmak isterken hayatını kaybeden ağabey Hüsnü Küçükoğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aydın’da korkunç kaza! kardeşini korurken kendisi öldü

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Aydın’da korkunç kaza! kardeşini korurken kendisi öldü

Görüntülerde Hasan Küçükoğlu'nun kaldırımdan yola indiği ve ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'nun da kardeşini muhtemel bir bir kazadan korumak için arkasından gittiği ve yolda ilerleyen bir otomobilin iki kardeşe çarpma anları yer aldı.