İnsan kaçakçılığında örgüt lideri CHP’li isim çıkmıştı! Skandalda 10 tutuklama

Bazı isimlerin ise güzergah planlaması, göçmenlerin sevk edildiği noktaların belirlenmesi ve kaptanlarla doğrudan iletişim kurulması süreçlerinde görev aldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise para transferlerinde rol aldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yapılan işlemleri organize ettikleri ileri sürüldü. Tüm bu faaliyetlerin liderlik konumundaki kişiler tarafından yönlendirildiği vurgulandı.

Durmaz kardeşlerin göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi, göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu.

Organize suç örgütünün insan kaçakçılığında kullandığı 29 tekne ve 2 araca el koyma kararı verildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Suat Durmaz dahil 10 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SUÇ ARAÇLARINI GİZLEMEK İÇİN KİRAYA VERMİŞLER!

Durmaz kardeşler tarafından yönetilen organize suç örgütünün insan kaçakçılığı yapmak maksadıyla hiyerarşik bir yapı içerisinde olduğu kod adı kullandıkları, örgüt içerisindeki eylemlerini takip cihazları ile takip ettikleri, havale diye tabir edilen yöntemlerle suç gelirlerini örgüt üyeleri arasında transfer ettikleri, suçta kullanılan deniz araçlarının örgütün faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kiraya vermek usulüyle suçta kullandıkları, Azerbaycan ve Moldovalı şahısları insan kaçakçılığı maksadıyla tekne kaptanı olarak yetiştirdikleri, deniz araçlarını her türlü bakım ve onarımı yaptıktan sonra insan kaçakçılığında kullandıkları da tespit edildi.

KAÇAKÇILIĞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 13 kişinin yakalandığı kaçakçılığın görüntüleri ortaya çıktı. Termal kameralar ve güvenlik kameralarına şüphelilere ait deniz araçlarında kaçakçıların da olduğu anlar görüntülendi.