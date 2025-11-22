Ünlülere uyuşturucu soruşturması! İfadeleri ortaya çıktı: Protezimde kalmış olabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan 19 isme yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmişti.

UYUŞTURUCU TESTLERİ YAPILDI

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

8 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

O test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlenmişti. Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ise yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar tespit edilmişti.

TEST SONUCU TEMİZ ÇIKANLARA TAKİPSİZLİK

Diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan'ın test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemiş ve haklarında takipsizlik kararı verilmişti.