İlaçlama dehşetinde adres Esenyurt! 1'i bebek çok sayıda kişi hastanelik

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

BENZER FACİA BU KEZ ESENYURT'TA!

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

1'İ BEBEK 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.