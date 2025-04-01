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İngilizler duyurdu: İlkay Gündoğan Süper Lig devine söz verdi!

İngiliz basınına göre Manchester City, İlkay Gündoğan ile sezon sonu yollarını ayıracak. Haberde, Galatasaray’ın özellikle Gündoğan transferi konusunda ısrarcı davrandığı ve yıldız oyuncunun sözünün olduğu vurgulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:10
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İngilizler duyurdu: İlkay Gündoğan Süper Lig devine söz verdi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA

İngiliz basını sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Sezon sonunda kadrosunda revizyon yapacak olan Manchester City'de İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish ile yollar ayrılacak.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

İLKAY GALATASARAY'A YAKIN!

34 yaşındaki yıldızın City'den ayrılması halinde Galatasaray'a transfer sözü verdiği iddiası da haberin detayları arasında yer alıyor.

Habere göre, İlkay Gündoğan ve Galatasaray arasında transferde artık engeller ortadan kalktı. Gündoğan'ın gelecek sezon için Galatasaray'a imza atmasının beklenildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garanti altına alması durumunda oyuncu ile temasa geçilecek.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

BU SEZON Kİ İSTATİSTİKLERİ

İlkay Gündoğan, bu sezon City formasıyla 39 resmi maçta görev aldı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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