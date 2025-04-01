İngilizler duyurdu: İlkay Gündoğan Süper Lig devine söz verdi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırdı.
İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA
İngiliz basını sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
Sezon sonunda kadrosunda revizyon yapacak olan Manchester City'de İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish ile yollar ayrılacak.
İLKAY GALATASARAY'A YAKIN!
34 yaşındaki yıldızın City'den ayrılması halinde Galatasaray'a transfer sözü verdiği iddiası da haberin detayları arasında yer alıyor.
Habere göre, İlkay Gündoğan ve Galatasaray arasında transferde artık engeller ortadan kalktı. Gündoğan'ın gelecek sezon için Galatasaray'a imza atmasının beklenildiği belirtildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garanti altına alması durumunda oyuncu ile temasa geçilecek.