İngilizler duyurdu: İlkay Gündoğan Süper Lig devine söz verdi!

İngiliz basınına göre Manchester City, İlkay Gündoğan ile sezon sonu yollarını ayıracak. Haberde, Galatasaray’ın özellikle Gündoğan transferi konusunda ısrarcı davrandığı ve yıldız oyuncunun sözünün olduğu vurgulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:10 PAYLAŞ ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fotoğraf: Reuters İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA İngiliz basını sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Sezon sonunda kadrosunda revizyon yapacak olan Manchester City'de İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish ile yollar ayrılacak.