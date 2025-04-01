Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak

Sevgilisinin evinde ölü bulunan Büşra Cin (AHABER)

Cin'in cenazesi otopsi işleminin ardından Gaziantep'e gönderildi.

Cin'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği her iki kişinin de el svapları incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.