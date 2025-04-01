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Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisi Özcan K.’nin evine gitti. Evde ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Özcan K. evi terk etti. Geri döndüğünde ise Büşra Cin’i göğsünden vurulmuş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:44
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Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak

Korkunç olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde 255 Sokak'ta meydana geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak (AHABER)Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak (AHABER)

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı.

Olay günü saat 08.00'da eve dönen Özcan K. polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak (AHABER)Büşra Cin’in sır ölümünü el svapları aydınlatacak (AHABER)

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Büşra Cin'in sevgilisi Özcan K.Büşra Cin'in sevgilisi Özcan K.

Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sevgilisinin evinde ölü bulunan Büşra Cin (AHABER)Sevgilisinin evinde ölü bulunan Büşra Cin (AHABER)

Cin'in cenazesi otopsi işleminin ardından Gaziantep'e gönderildi.

Cin'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği her iki kişinin de el svapları incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

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