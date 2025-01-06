Mavi Vatan’da yeni güç planı! 31 gemi daha yolda

Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun yanı sıra 15 firkateyn, dört korvet, 16 hücümbot, 10 denizaltı ve 11 çıkarma gemisine sahip donanmanın gücünün, milli savaş gemileriyle yükseltilmesi planlandı. Milliyet'in haberine göre Türk donanması, mavi vatanın yanısıra Akdeniz ve Umman Denizi ile okyanuslarda daha etkin bir güç haline getirecek ve inşası süren gemiler şöyle:
- UÇAK GEMİSİ: TCG Anadolu'dan elde edilen mühendislik deneyimi ile milli uçak gemisi üretimi projesi, sac kesme töreni ile başlatıldı. Türkiye'nin ilk uçak gemisi, ağırlıklı olarak milli harp ve silah sistemleri ile donatılacak. Uçak gemisi görev grubunda; savunma muhribi, fırkateyn, korvet ve denizaltıdan oluşan altı dolayında geminin bulunması planlanıyor.
- TF-2000 HAVA SAVUNMA MUHRİBİ: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda çalışmalarına başlanan ilk TF-2000 hava savunma muhribinin denizi bir kalkan gibi kullanarak çeşitli güdümlü mermilerin, anakaraya ulaşmadan tespitini ve imhasını gerçekleştirmesi planlanıyor. TF-2000 muhribinin 2027 yılında inşa edilmesi planlanıyor. İlk etapta, yedi adet üretilmesi planlanan muhrip, uçak gemisi ile TCG Anadolu'nun görev grubunda önemli bir rol üslenecek.
- MİLDEN PROJESİ: Milli denizaltı projesinin ilk gemisinin üretimine başlandı. Milli denizaltı, 2 bin 700 ton deplasmana, 80 metre üzerinde boya ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip dizel-elektrik bir denizaltı olarak tasarlandı. MİLDEN, milli silah sistemlerine sahip olacak. Mevcut denizaltılara kıyasla dana fazla torpidoya ve sahip olacak ve su altında daha fazla kalabilecek.
- REİS SINIFI DENİZALTI: Almanya ile ortak yürütülen Reis sınıfı denizaltı projesi çerçevesinde Pirireis envantere girmişti. Diğer 5 denizaltı Hızırreis, Muratreis, Aydınreis, Seydialireis ve Selman-reis'in üretimi sürüyor.
- YEDİ FIRKATEYN: MİLGEM'in 1. projesi olan Ada Sınıfı Korvet Projesi kapsamındaki ilk gemi TCG Heybeliada 2011'de, ikinci gemi TCG Büyükada 2013'te, üçüncü gemi TCG Burgazada 2018'de, dördüncü gemi TCG Kınalıada ise 2019'da donanmaya teslim edilmişti. MİLGEM'in ikinci projesi çerçevesinde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni İstanbul, envantere alındı. İzmir, İzmit, İçel fırkateynlerinin inşasının da üç yıl içinde tamamlanması bekleniyor. MİLGEM İ sınıfı fırkateyn projesi çerçevesinde dokuz, 10, 11 ve 12. gemilerin de inşasına başlandı.
- KARAKOL GEMİLERİ: Akhisar ve Koçhisar'ın yanı sıra dört adet daha açık deniz karakol gemisinin inşası sürüyor.
- TÜRK HÜCÜMBOTU: STM-MPAC (Çok Maksatlı Hücumbot) ağır deniz koşullarında, açık denizde ve kıyıya yakın sahalarda su üstü ve hava savunma harbi görevleri ile keşif/karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlandı. STM-MPAC, yüksek süratlerde operasyon icra etmeye haiz tek gövdeli bir platform.
- MAYIN TARAMA GEMİSİ: Milli üretim mayın arama-tarama gemisi üretimine başlandı.
İLK AMFİBİ KOLORDU ÇANAKKALE'DE KURULDU
Deniz Kuvvetleri ile ilgili yeni güç planı çerçevesinde ilk amfibi kolordu Çanakkale'de kuruldu. Bu kolorduya; Foça, İskenderun ve Çanakkale'deki üç amfibi piyade tugayı bağlı durumda. Deniz kuvvetleri, SAT ve SAS ihtisas komandoların yanı sıra deniz piyade komandolarından oluşan oluşan üç tugaya sahip oldu. Müşterek harekatlar ile Kara Kuvvetleri'nin zırhlı gücünün de, gerektiğinde deniz ötesine taşınabilmesi için planlamalar yapıldı.
SINIFININ EN HIZLILARI
- SEKİZ ÇIKARMA GEMİSİ: Süratli Çıkarma Gemileri (LCT), Türk Deniz Kuvvetlerinin hızlı çıkarma gemisi ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. Daha önce sekiz çıkarma gemisi envantere girmişti. Sekiz adet yeni tip süratli çıkarma gemisinin inşası sürüyor. LCT'ler kısa menzillerde tank, zırhlı muharebe aracı ve amfibi piyadeleri nakletmek için tasarlandı. 18 knot maksimum hızları ile sınıfında dünyanın en hızlı çıkarma gemileri arasında.