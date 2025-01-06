Mavi Vatan’da yeni güç planı! 31 gemi daha yolda

Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun yanı sıra 15 firkateyn, dört korvet, 16 hücümbot, 10 denizaltı ve 11 çıkarma gemisine sahip donanmanın gücünün, milli savaş gemileriyle yükseltilmesi planlandı. Milliyet'in haberine göre Türk donanması, mavi vatanın yanısıra Akdeniz ve Umman Denizi ile okyanuslarda daha etkin bir güç haline getirecek ve inşası süren gemiler şöyle:

- UÇAK GEMİSİ: TCG Anadolu'dan elde edilen mühendislik deneyimi ile milli uçak gemisi üretimi projesi, sac kesme töreni ile başlatıldı. Türkiye'nin ilk uçak gemisi, ağırlıklı olarak milli harp ve silah sistemleri ile donatılacak. Uçak gemisi görev grubunda; savunma muhribi, fırkateyn, korvet ve denizaltıdan oluşan altı dolayında geminin bulunması planlanıyor.