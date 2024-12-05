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Akaryakıtta tabela değişiyor! İndirim geliyor

Her hafta değişen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz gün benzine yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından, şimdi gözler motorine çevrilmişti. Beklenen indirim haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim bu gece gerçekleşiyor. Motorin fiyatlarına indirim geliyor. İşte 5 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:51
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AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞİYOR! İNDİRİM GELİYOR

Benzin ve motorine yapılan zamlar araç sahiplerinin yanı sıra halkı da ilgilendiriyor. Yakıt zamları, ulaşımdan gıdaya kadar tüm pazardaki maliyeti etkiliyor. Sürekli değişen fiyatlar yakıt alımını geciktiriyor ya da hızlandırıyor. Benzin indiriminden sonra motorin fiyatlarına da bu gece yarısından itibaren 97 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Bu gelişme, dizel araç kullananları yakından ilgilendiriyor.

Motorine İndirim (A Haber Foto Arşiv)

Benzine Gelen İndirimin Ardından Sıra Motorinde

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan indirim, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanmış ve pek çok kişi depolarını doldurmuştu. Şimdi ise sıra motorinde. Dizel araç kullanıcılarını sevindirecek indirim haberiyle birlikte, yarın sabah itibariyle istasyonlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Motorine İndirim (A Haber Foto Arşiv)

Akaryakıt Fiyatları Neden Sürekli Değişiyor?

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar ve siyasi gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde de bu fiyat değişimleri devam edebilir.

Motorine İndirim (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Akaryakıt Fiyatları (5 Aralık)

İstanbul: Motorin litre fiyatı 44.22 TL, benzin litre fiyatı 42.10 TL.

Ankara: Benzin litre fiyatı 42.53 TL.

İzmir: Benzin litre fiyatı 42.99 TL.

Döviz Fiyatları

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