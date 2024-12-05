Akaryakıtta tabela değişiyor! İndirim geliyor

Benzin ve motorine yapılan zamlar araç sahiplerinin yanı sıra halkı da ilgilendiriyor. Yakıt zamları, ulaşımdan gıdaya kadar tüm pazardaki maliyeti etkiliyor. Sürekli değişen fiyatlar yakıt alımını geciktiriyor ya da hızlandırıyor. Benzin indiriminden sonra motorin fiyatlarına da bu gece yarısından itibaren 97 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Bu gelişme, dizel araç kullananları yakından ilgilendiriyor.

Benzine Gelen İndirimin Ardından Sıra Motorinde

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan indirim, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanmış ve pek çok kişi depolarını doldurmuştu. Şimdi ise sıra motorinde. Dizel araç kullanıcılarını sevindirecek indirim haberiyle birlikte, yarın sabah itibariyle istasyonlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Sürekli Değişiyor?

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar ve siyasi gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının hızla değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde de bu fiyat değişimleri devam edebilir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (5 Aralık)

İstanbul: Motorin litre fiyatı 44.22 TL, benzin litre fiyatı 42.10 TL.

Ankara: Benzin litre fiyatı 42.53 TL.

İzmir: Benzin litre fiyatı 42.99 TL.

Döviz Fiyatları