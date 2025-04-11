Doğum yardımında kesinti var mı? Yönetmelik yürürlüğe girdi | İşte detaylar

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde ise başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilecek.

Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca başvuran kişinin evlat edindiği çocuklarının bulunması halinde, bu duruma ilişkin bilgi ve belgelerin de müracaat sırasında doğruluk beyanına eklenmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvuruları başladı (AA)

15 GÜNDE SONUÇLANACAK

Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek. Türk vatandaşı olmayan annenin, Türk vatandaşı olmayan babadan olan çocukları değerlendirmeye alınmayacak.

Evlat edinilen çocuklar ise çocuk sayısına dahil edilirken, evlat edinilme tarihi esas alınacak. Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.