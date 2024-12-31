Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımcıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.