Haberler Tıkla Haberleri 2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımcıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımcıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Yılbaşı özel bölümü" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:44
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2022’de Birleşik Krallık’ta 3109 katılımcıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımcıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:2022'de Birleşik Krallık'ta 3109 katılımcıyla yapılan bir ankete göre, ilişkide ilk kez seni seviyorum diyen taraf hangisi olur ve bunu ortalama ne kadar önce söyler?

A: Kadınlar erkeklerden 2 ay önce

B: Erkekler kadınlardan 2 ay önce

C: Kadınlar erkeklerden 2 hafta önce

D: Erkekler kadınlardan 2 hafta önce

Cevap:D

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