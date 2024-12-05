Huzurevinde vahşet! 3 arkadaşını katletmişti hakim karşısına çıktı

Olay, 3 Mayıs'ta Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

'Kasten adam öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşına çıktı. İzzettin Süğüt, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. 5 yıldır huzurevinde kaldığını ve sağlık sorunları bulunduğunu belirten Süğüt, "Epilepsi hastasıyım. Ağır beyin kanaması geçirdim. Benim hastane randevum geldi. Başhemşire ve müdür beni çağırdı. 'Tedavi olmak için taksiyle hastaneye gideceksin' dedi. Param olmadığını söyleyerek, 'Bana huzurevi arabası verin' dedim. Veremeyeceklerini söylediler. Ben de hemşirenin yüzüne elimle dokundum. 'Beni darbetti' diye bağırdı" dedi.

"MÜDÜR KAMERALAR KARŞISINDA KÜFRETTİ"

Ardından kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadıklarını, huzurevinden çıkarılmak için tehdit edildiğini söyleyen Süğüt, şunları anlattı:

"Ertesi gün tedavi oldum. Müdür yanıma odaya geldi. Bana koridorda küfürler etti, vurmaya çalıştı. 'Seni huzurevimden atacağım' dedi. 'İmza atmazsan, hemşireyi taciz ettiğini söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Ardından sabah saatlerinde huzurevinden çıktım. O gün kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Bana müdür kameralar karşısında küfretti, 'Seni vurdururum' dedi."