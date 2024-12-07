Gıda teröristleri listesi güncellendi! Dönerde et hariç her şey var

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
DÖNERDE ET HARİÇ HER ŞEY VAR!
"Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki farklı şekilde yayımlanan 6 Aralık tarihli listede et döner, zeytinyağı ve köftede yapılan hileler yer aldı.
İzmir Konak'ta faaliyet gösteren 02 Adana adlı firmanın et dönerinde deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.
İzmir Karşıyaka'da bulunan Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soyaya rastlanıldı.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI
Listeye göre; Mudanya Köy-Koop, Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markasına ait zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi. Hatice Gecegiden adlı kişinin bitkisel karışımlı yağında ise boya kullandığı bilgisine ulaşıldı.
İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 6 ARALIK 2024