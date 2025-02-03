YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025 üniversite sınavı (AYT-TYT-YDT) başvuru ekranı açıldı mı, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. 2025 YKS başvuru tarihleri ve sınavın detayları, üniversiteye hazırlanan adayların gündeminde. İşte YKS 2025 başvurusu ve sınav takvimine dair bilmeniz gerekenler.
Başvurular Ne Zaman Alınacak?
YKS 2025 için başvuru süreci 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'e kadar devam edecek. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, internet üzerinden online olarak yapılacağı gibi, ÖSYM başvuru merkezlerinden de destek alınabilecek.
Başvuru Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?
YKS 2025 başvuru kılavuzu, başvuru tarihleriyle birlikte, 6 Şubat 2025 tarihinde yayımlanacak. Kılavuzda, adayların başvuru yapabilmesi için gerekli belgeler ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgiler yer alacak. Ayrıca, kılavuzda sınav ücretine dair bilgiler de bulunacak.
Başvuru Ücreti Belli Oldu Mu?
2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. Adaylar, başvuru ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırarak başvuru işlemini tamamlayacaklar. Bu ücret, sınavın üç farklı oturumuna katılım için geçerli olacak.