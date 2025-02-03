YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025 üniversite sınavı (AYT-TYT-YDT) başvuru ekranı açıldı mı, ücreti ne kadar?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, merakla beklenen üniversite sınavı için hazırlık sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavın başvuru işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak. Peki YKS başvuruları başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:58 PAYLAŞ ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. 2025 YKS başvuru tarihleri ve sınavın detayları, üniversiteye hazırlanan adayların gündeminde. İşte YKS 2025 başvurusu ve sınav takvimine dair bilmeniz gerekenler.

A Haber foto arşiv Başvurular Ne Zaman Alınacak? YKS 2025 için başvuru süreci 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'e kadar devam edecek. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, internet üzerinden online olarak yapılacağı gibi, ÖSYM başvuru merkezlerinden de destek alınabilecek.