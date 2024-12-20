Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı oyuna getirdi silahlı saldırıya uğradı

İddiaya göre; Cinayetten 1 gün önce Reçber'in adamları ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Özdoğan için infaz emri verildi. Cinayet için ise korkunç bir plan hazırlandı.
KIZ ARKADAŞIYLA TEMASA GEÇTİLER
İddiaya göre Reçber'in adamları uzun bir süredir Barış Özdoğan'ın beraber olduğu 20 yaşındaki Alanur I. ile temas halindeydi. Özdoğan ve çete üyelerinin attığı adımdan Alanur I. sayesinde haberdar olan Reçber Grubu, 21 Aralık akşamı genç kızdan Özdoğan'ı bir otele davet etmesini istedi.
OTELDE ODA TUTTU
Sabah'ta yer alan haberde Barış Özdoğan, yaşananlardan habersiz kız arkadaşının buluşma teklifini kabul etti ve Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir otelin 500 numaralı odasını bir geceliğine bin 200 TL'ye tuttu.
Özdoğan, ayrıca resepsiyona 400 TL daha bırakıp, kız arkadaşının geleceğini söyleyerek taksicinin ödemesini yapmalarını istedi.
KIZ ARKADAŞI AŞAĞIYA ÇAĞIRDI
Odaya çıkan Özdoğan kız arkadaşı Alanur I.'yı beklemeye başladı. 15 dakika sonra telefonu çalan Özdoğan; kız arkadaşına, taksi parasını ödediğini ve odaya çıkabileceğini söyledi. Ancak Alanur I. ısrarla erkek arkadaşının aşağıya inmesini istedi.
OTOMATİK SİLAHLARLA KURŞUN YAĞMURU
Kız arkadaşının yoğun ısrarı sonrası pusuya düşürüleceğinden habersiz aşağıya inen Barış Özdoğan, taksinin kapısını açmak istediği sırada beyaz bir binek otomobille olay yerine gelen Reçber Grubuna üye Halil E, Mehmet E, Onur Can Ş. ve Bedir K. tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.
Özdoğan, baş ve vücut bölgesine isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybederken, Alanur I. olay yerinden koşarak, saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Olay yerinde 26 adet boş kovan tespit edildi.
SUİKAST ARACINI ATEŞE VERDİLER
Olaydan sonra polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların kullandığı otomobil, gece geç saatlerde Eyüpsultan ilçesi Pirinçci Köyü civarında yakılmış̧ halde bulundu. Aracın çalıntı, plakasının ise sahte olduğu belirlendi.
YAKALANMAMAK İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR
Saldırıdan sonra kayıplara karışan Alanur I.'nın 3 kez yakalanmamak için taksi değiştirdiği ortaya çıkarken, Halil E.ve Mehmet E. kısa bir süre sonra yakalandı. Soruşturma kapsamında otel sahibinin de cinayetten dakikalar önce çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Onur Can Ş. Bedir K. ve Alanur I. polis tarafından her yerde aranıyor.