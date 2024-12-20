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Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı oyuna getirdi silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz aylarda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden CHP Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Tepeli'nin kuzeni Barış Özdoğan'ın cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cinayetin fitilini, iki grup arasında sosyal medyada başlayan küfürleşmenin ateşlediği iddia edilirken, öldürülen Özdoğan'ın "bal tuzağıyla "pusuya düşürüldüğü belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:10
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Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı oyuna getirdi silahlı saldırıya uğradı
Barış Özdoğan, "Arap Emrah" lakabıyla ün salan çete lideri Emrah Sever'in en yakın adamlarından biriydi. Emrah Sever'in; Göl Çetesi olarak bilinen liderliğini Volkan Reçber'ın yaptığı grup ile uzun süredir devam eden bir husumeti vardı. Bölgedeki rantı paylaşamayan her iki çete zaman zaman sokak çatışmalarıyla karşı karşıya geliyordu.

İddiaya göre; Cinayetten 1 gün önce Reçber'in adamları ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Özdoğan için infaz emri verildi. Cinayet için ise korkunç bir plan hazırlandı.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Özdoğan (ARŞİV)Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Özdoğan (ARŞİV)

KIZ ARKADAŞIYLA TEMASA GEÇTİLER

İddiaya göre Reçber'in adamları uzun bir süredir Barış Özdoğan'ın beraber olduğu 20 yaşındaki Alanur I. ile temas halindeydi. Özdoğan ve çete üyelerinin attığı adımdan Alanur I. sayesinde haberdar olan Reçber Grubu, 21 Aralık akşamı genç kızdan Özdoğan'ı bir otele davet etmesini istedi.

OTELDE ODA TUTTU

Sabah'ta yer alan haberde Barış Özdoğan, yaşananlardan habersiz kız arkadaşının buluşma teklifini kabul etti ve Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir otelin 500 numaralı odasını bir geceliğine bin 200 TL'ye tuttu.

Özdoğan, ayrıca resepsiyona 400 TL daha bırakıp, kız arkadaşının geleceğini söyleyerek taksicinin ödemesini yapmalarını istedi.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Özdoğan (ARŞİV)Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Özdoğan (ARŞİV)

KIZ ARKADAŞI AŞAĞIYA ÇAĞIRDI

Odaya çıkan Özdoğan kız arkadaşı Alanur I.'yı beklemeye başladı. 15 dakika sonra telefonu çalan Özdoğan; kız arkadaşına, taksi parasını ödediğini ve odaya çıkabileceğini söyledi. Ancak Alanur I. ısrarla erkek arkadaşının aşağıya inmesini istedi.

Barış Özdoğan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (ARŞİV)Barış Özdoğan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (ARŞİV)

OTOMATİK SİLAHLARLA KURŞUN YAĞMURU

Kız arkadaşının yoğun ısrarı sonrası pusuya düşürüleceğinden habersiz aşağıya inen Barış Özdoğan, taksinin kapısını açmak istediği sırada beyaz bir binek otomobille olay yerine gelen Reçber Grubuna üye Halil E, Mehmet E, Onur Can Ş. ve Bedir K. tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.

Özdoğan, baş ve vücut bölgesine isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybederken, Alanur I. olay yerinden koşarak, saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Olay yerinde 26 adet boş kovan tespit edildi.

Barış Özdoğan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (ARŞİV)Barış Özdoğan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (ARŞİV)

SUİKAST ARACINI ATEŞE VERDİLER

Olaydan sonra polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların kullandığı otomobil, gece geç saatlerde Eyüpsultan ilçesi Pirinçci Köyü civarında yakılmış̧ halde bulundu. Aracın çalıntı, plakasının ise sahte olduğu belirlendi.

Barış Özdoğan'ı öldüren zanlılar yakalandı (ARŞİV)Barış Özdoğan'ı öldüren zanlılar yakalandı (ARŞİV)

YAKALANMAMAK İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR

Saldırıdan sonra kayıplara karışan Alanur I.'nın 3 kez yakalanmamak için taksi değiştirdiği ortaya çıkarken, Halil E.ve Mehmet E. kısa bir süre sonra yakalandı. Soruşturma kapsamında otel sahibinin de cinayetten dakikalar önce çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Onur Can Ş. Bedir K. ve Alanur I. polis tarafından her yerde aranıyor.

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