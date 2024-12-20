Göl çetesi ve Emrah Sever hesaplaşmasında şok detaylar! Kız arkadaşı oyuna getirdi silahlı saldırıya uğradı

İddiaya göre; Cinayetten 1 gün önce Reçber'in adamları ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Özdoğan için infaz emri verildi. Cinayet için ise korkunç bir plan hazırlandı.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Özdoğan (ARŞİV)

KIZ ARKADAŞIYLA TEMASA GEÇTİLER

İddiaya göre Reçber'in adamları uzun bir süredir Barış Özdoğan'ın beraber olduğu 20 yaşındaki Alanur I. ile temas halindeydi. Özdoğan ve çete üyelerinin attığı adımdan Alanur I. sayesinde haberdar olan Reçber Grubu, 21 Aralık akşamı genç kızdan Özdoğan'ı bir otele davet etmesini istedi.

OTELDE ODA TUTTU

Sabah'ta yer alan haberde Barış Özdoğan, yaşananlardan habersiz kız arkadaşının buluşma teklifini kabul etti ve Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir otelin 500 numaralı odasını bir geceliğine bin 200 TL'ye tuttu.

Özdoğan, ayrıca resepsiyona 400 TL daha bırakıp, kız arkadaşının geleceğini söyleyerek taksicinin ödemesini yapmalarını istedi.