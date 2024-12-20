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Devrim Saltoğlu "Ulugan" karakteriyle Kuruluş Osman'da!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman’ın kadrosuna Devrim Saltoğlu katıldı. 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak dizinin yeni bölümünde Devrim Saltoğlu, hanedan soyundan gelen Moğol Komutan Ulugan karakterine hayat verecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:34
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Devrim Saltoğlu Ulugan karakteriyle Kuruluş Osman’da!

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Devrim Saltoğlu katıldı. Saltoğlu, hanedan soyundan gelen Moğol Komutan Ulugan karakterine hayat verecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ulugan, Moğol Devlet Başkanı Emir Çoban'ın en önemli komutanlarından birisi olup hanedan soyundan ve savaşçı bir geçmişe sahip. Siyasi dehası, soğukkanlı, acımasız ve otoriter yapısı ile ön plana çıkacak olan Ulugan, acımasız ve kibirli bir karakter olarak dizide dengeleri değiştirecek.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Devrim Saltoğlu Kuruluş Osman'da! (ATV)Devrim Saltoğlu Kuruluş Osman'da! (ATV)

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