Devrim Saltoğlu "Ulugan" karakteriyle Kuruluş Osman'da!

Ulugan, Moğol Devlet Başkanı Emir Çoban'ın en önemli komutanlarından birisi olup hanedan soyundan ve savaşçı bir geçmişe sahip. Siyasi dehası, soğukkanlı, acımasız ve otoriter yapısı ile ön plana çıkacak olan Ulugan, acımasız ve kibirli bir karakter olarak dizide dengeleri değiştirecek.

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