Bebeğini kaybetmişti! Kurtuluş Kuş'tan müjdeli haber: "Böyle duyurmak nasip oldu"

'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş'tan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı baba oluyor...
Geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren Kurtuluş Kuş, kısa süre sonra baba olacağını öğrenmişti.
"BABA OLUYORUM" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz şubat ayında bir mekanda eşinin hamilelik haberini alan Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Nerden başlasam bilmiyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir duygu yaşamayı bana nasip etti. Baba oluyorum bana bu duyguyu yaşatan can yoldaşım, canım karım iyi ki var."
Ünlü şarkıcı mutlu haberi verdikten bir süre sonra Mart ayında katıldığı bir programda eşinin düşük yaptığını açıklamıştı.
BEBEK MÜJDESİ
Çiftten müjdeli haber geldi. Kurtuluş Kuş'un eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İkili, sosyal medyada yılbaşı ağacı süslerken çektikleri videoda mutlu haberi verdi.
"BÖYLE DUYURMAK NASİP OLDU"
Nezaket Kuş, paylaşımda; "Uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğimiz bir haberi böyle vermek nasip oldu. Hayatımızın en güzel ve en heyecanlı anları yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Miniğimizle ve sizinle beraber daha güzel anlar, anılar biriktirmek dileğiyle... Güzelliklerinle gel 2025" ifadelerini kullandı.