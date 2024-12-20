Bebeğini kaybetmişti! Kurtuluş Kuş'tan müjdeli haber: "Böyle duyurmak nasip oldu"

Geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren Kurtuluş Kuş, kısa süre sonra baba olacağını öğrenmişti.

'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş 'tan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı baba oluyor...

"BABA OLUYORUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz şubat ayında bir mekanda eşinin hamilelik haberini alan Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nerden başlasam bilmiyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir duygu yaşamayı bana nasip etti. Baba oluyorum bana bu duyguyu yaşatan can yoldaşım, canım karım iyi ki var."

Ünlü şarkıcı mutlu haberi verdikten bir süre sonra Mart ayında katıldığı bir programda eşinin düşük yaptığını açıklamıştı.

Bebeklerini kaybetmişlerdi! (Instagram)