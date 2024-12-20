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Bebeğini kaybetmişti! Kurtuluş Kuş'tan müjdeli haber: "Böyle duyurmak nasip oldu"

Geçtiğimiz aralık ayında Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren Kurtuluş Kuş, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Ancak, ünlü şarkıcı eşinin düşük yaptığını açıklamıştı. "Böyle duyurmak nasip oldu" notuyla bir paylaşımda bulunan ünlü ismin yeniden baba olacağı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:05
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Bebeğini kaybetmişti! Kurtuluş Kuş’tan müjdeli haber: Böyle duyurmak nasip oldu

'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş'tan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı baba oluyor...

Geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren Kurtuluş Kuş, kısa süre sonra baba olacağını öğrenmişti.

Müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! (Instagram)Müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! (Instagram)

"BABA OLUYORUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz şubat ayında bir mekanda eşinin hamilelik haberini alan Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nerden başlasam bilmiyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir duygu yaşamayı bana nasip etti. Baba oluyorum bana bu duyguyu yaşatan can yoldaşım, canım karım iyi ki var."

Ünlü şarkıcı mutlu haberi verdikten bir süre sonra Mart ayında katıldığı bir programda eşinin düşük yaptığını açıklamıştı.

Bebeklerini kaybetmişlerdi! (Instagram)Bebeklerini kaybetmişlerdi! (Instagram)

BEBEK MÜJDESİ

Çiftten müjdeli haber geldi. Kurtuluş Kuş'un eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İkili, sosyal medyada yılbaşı ağacı süslerken çektikleri videoda mutlu haberi verdi.

"BÖYLE DUYURMAK NASİP OLDU"

Nezaket Kuş, paylaşımda; "Uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğimiz bir haberi böyle vermek nasip oldu. Hayatımızın en güzel ve en heyecanlı anları yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Miniğimizle ve sizinle beraber daha güzel anlar, anılar biriktirmek dileğiyle... Güzelliklerinle gel 2025" ifadelerini kullandı.

Müjdeli haberi sevenlerine duyurdu! (Instagram)Müjdeli haberi sevenlerine duyurdu! (Instagram)

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