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İranlı fenomen kabusu yaşadı! 4'üncü kattan yere çakıldı

İstanbul Kağıthane'de oturan 28 yaşındaki İranlı fenomen Sara Mohseni, gece saatlerinde 4. kattaki evinin penceresinden düştü. Kadın ağır yaralanırken, evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızını itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:19
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İranlı fenomen kabusu yaşadı! 4’üncü kattan yere çakıldı

Kağıthane'de 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni gece saatlerinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sara Mıhseni'nin düştüğü ev (DHA)Sara Mıhseni'nin düştüğü ev (DHA)

Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi. Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İranlı fenomen Sara Mohseni (DHA)İranlı fenomen Sara Mohseni (DHA)

KÜÇÜK KIZI İTFAİYE KURTARDI
Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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