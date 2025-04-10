Gaziantep’teki kan donduran cinayette et makinesi detayı!

Gaziantep’te Ömer İzzetoğlu vahşice katledildi (DHA)

CANLI YAYINDA ÜRPERTEN SÖZLER

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayında tüyler ürperten cinayetle ilgili yeni gelişmeleri anlattı.

Vahşetin yaşandığı bölgeden canlı yayın yapan Geçgel, "Ömer İzzetoğlu'ndan yakınları haber alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi ve ardından ekipler bu noktaya gelerek bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede eşi evde değil ailesinin yanındaydı. Bunun üzerine eşi arandı ve kendisine sorulduğunda "burada eşinin olmadığını" ifade etti ama burada bir detay vardı. Ömer İzzetoğlu'nun aracı burada park halindeydi. Bunun üzerine ekipler inceleme başlattı. Ev içerisindeki incelemede kan izine rastlanıldı ve ardından geniş çaplı araştırma yapılınca İzzetoğlu'nun cansız bedeni parçalanmış halde apartman boşluğunda bulundu." ifadelerini kullandı.

CESEDİ PARÇALAYIP ET MAKİNESİNDEN GEÇİRMİŞLER!

Geçgel kan donduran bir detayı da aktarırken, "İddialar bununla da sınırlı değil. Cinayetle ilgili korkunç gelişmeler korkunç iddialar da komşular tarafından ifade ediliyor. Kısa bir süre öncesinde komşudan ödünç olarak et makinesi alındı ve Ömer İzzetoğlu'nun cansız bedeninin bu et makinesinden geçirildiği iddia ediliyor. Komşular tarafından. Eşiyle birlikte 6 zanlı adliyeye sevk edildi." dedi.