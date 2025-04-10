Gaziantep’teki kan donduran cinayette et makinesi detayı!

Kan donduran olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde yaşandı. Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) eşi Merve İzzetoğlu (30) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarı yaptı.
CESEDİ PARÇALAMIŞLAR
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kayıp ihbarında bulunan Merve İzzetoğlu ve yakınlarının birbiriyle çelişen ifadeleri üzerine evde yaptığı aramada kan izlerine rastlandı.
Kısa süre sonra evin havalandırma boşluğunda genç adamın parçalanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin üzerinin toprakla örtülü olduğu bilgisine de ulaşıldı.
EŞİ VE 5 ŞÜPHELİYE GÖZALTINA ALINDI
İzzetoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez İlçesi'ne yollandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merve İzzetoğlu ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
CANLI YAYINDA ÜRPERTEN SÖZLER
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayında tüyler ürperten cinayetle ilgili yeni gelişmeleri anlattı.
Vahşetin yaşandığı bölgeden canlı yayın yapan Geçgel, "Ömer İzzetoğlu'ndan yakınları haber alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi ve ardından ekipler bu noktaya gelerek bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede eşi evde değil ailesinin yanındaydı. Bunun üzerine eşi arandı ve kendisine sorulduğunda "burada eşinin olmadığını" ifade etti ama burada bir detay vardı. Ömer İzzetoğlu'nun aracı burada park halindeydi. Bunun üzerine ekipler inceleme başlattı. Ev içerisindeki incelemede kan izine rastlanıldı ve ardından geniş çaplı araştırma yapılınca İzzetoğlu'nun cansız bedeni parçalanmış halde apartman boşluğunda bulundu." ifadelerini kullandı.
CESEDİ PARÇALAYIP ET MAKİNESİNDEN GEÇİRMİŞLER!
Geçgel kan donduran bir detayı da aktarırken, "İddialar bununla da sınırlı değil. Cinayetle ilgili korkunç gelişmeler korkunç iddialar da komşular tarafından ifade ediliyor. Kısa bir süre öncesinde komşudan ödünç olarak et makinesi alındı ve Ömer İzzetoğlu'nun cansız bedeninin bu et makinesinden geçirildiği iddia ediliyor. Komşular tarafından. Eşiyle birlikte 6 zanlı adliyeye sevk edildi." dedi.