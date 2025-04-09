Yaşam

Gaziantep'te kan donduran vahşet! Kayıp diye aranırken parçalanmış cesedi bulundu

Gaziantep'te hakkında kayıp ihbarı verilen Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak havalandırma boşluğunda gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Gaziantep'te kan donduran vahşet! Kayıp diye aranırken parçalanmış cesedi bulundu

Gaziantep'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu'nun eşi M.İ.'nin (30) de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 6 Nisan'da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.

Vahşetin yaşandığı ev mühürlendi. (DHA)Vahşetin yaşandığı ev mühürlendi. (DHA)

Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu. Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi.

Cesedi parçalara ayrılan Ömer İzzetoğlu (DHA)Cesedi parçalara ayrılan Ömer İzzetoğlu (DHA)

İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

Cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)Cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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