Gaziantep'te kan donduran vahşet! Kayıp diye aranırken parçalanmış cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:59

Gaziantep'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu'nun eşi M.İ.'nin (30) de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 6 Nisan'da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.