Haberler Tıkla Haberleri Anne vahşeti! 3 yaşındaki kızının boğazını kesmişti: Cani kadına iyi hal indirimli müebbet

Anne vahşeti! 3 yaşındaki kızının boğazını kesmişti: Cani kadına iyi hal indirimli müebbet

Konya'da yaşanna olay duyanların kanını donduran cinstendi. Mart 2023 yılında 3 yaşındaki kızı Sema Nur'u boğazını keserek öldüren cani anne Sevda Kocabıyık (35), iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hazırlanan iddianamede ise Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 20:10
ABONE OL
Anne vahşeti! 3 yaşındaki kızının boğazını kesmişti: Cani kadına iyi hal indirimli müebbet

Konya'Da kızı Sema Nur'u (3) boğazını keserek öldürüp, kendisini de yaralayan Sevda Kocabıyık (35), iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KÜÇÜK KIZINI KATLEDİP KENDİSİNİ YARALADI

Olay, 25 Mart 2023 yılında Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fotoğraf- DHAFotoğraf- DHA

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası, akıl ve ruh sağlığı yerinde olduğu belirlenince tutuklandı.

VAHŞETTEKİ BIÇAĞI YASTIĞIN ALTINA SAKLAMIŞ

Hazırlanan iddianameyle Kocabıyık hakkında 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık ise ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

CANİ ANNEYE İYİ HAL İNDİRİMLİ MÜEBBET

Davanın bugün görülen karar duruşmasına anne Sevda Kocabıyık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Kocabıyık'ın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kocabıyık'ı 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, duruşmalardaki tutumundan dolayı 'İyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, müebbet hapis cezasına indirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA