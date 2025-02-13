Galatasaray – Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray , rakibinin hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilmesiyle şok yaşadı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF'DEN YABANCI KARARI!

Sabah'ın haberine göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala, en çok merak edilen konulardan birisi de maçta hakemin yabancı olup olmayacağı konusu...

Dev maç öncesi hakem tartışmaları gündemden düşmezken TFF'den flaş bir karar geldi.