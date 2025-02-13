Galatasaray – Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, rakibinin hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilmesiyle şok yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 12. dakikasında penaltı golüyle 1-0 öne geçmişti. Hakem kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor yönetimi, 30. dakikada takımı sahadan çekmişti.
Ligde namağlup liderliğini sürdüren cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak.
TFF'DEN YABANCI KARARI!
Sabah'ın haberine göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala, en çok merak edilen konulardan birisi de maçta hakemin yabancı olup olmayacağı konusu...
Dev maç öncesi hakem tartışmaları gündemden düşmezken TFF'den flaş bir karar geldi.
DERBİDE YABANCI MI DÜDÜK ÇALACAK?
Merkez Hakem Kurulu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteğiyle yabancı hakeme sıcak baktığı ve derbiyi yabancı hakemlere teslim edeceği öğrenildi.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK
Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı, kariyerli bir hakemin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak tarihi maçı yöneteceği ve bu ismin önümüzdeki günlerde belli olacağı bildirildi.