Haberler Tıkla Haberleri Galatasaray – Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek?

Galatasaray – Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek?

Trendyol Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Son dönemde yaşanan hakem tartışmaları sonrası dev derbiyi yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36
ABONE OL
Galatasaray – Fenerbahçe maçını yabancı hakem mi yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, rakibinin hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilmesiyle şok yaşadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat’ta karşı karşıya gelecekGalatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat’ta karşı karşıya gelecek

Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 12. dakikasında penaltı golüyle 1-0 öne geçmişti. Hakem kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor yönetimi, 30. dakikada takımı sahadan çekmişti.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak.

TFF Başkanı İbrahim HacıosmanoğluTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF'DEN YABANCI KARARI!

Sabah'ın haberine göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala, en çok merak edilen konulardan birisi de maçta hakemin yabancı olup olmayacağı konusu...

Dev maç öncesi hakem tartışmaları gündemden düşmezken TFF'den flaş bir karar geldi.

TFF Başkanı İbrahim HacıosmanoğluTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

DERBİDE YABANCI MI DÜDÜK ÇALACAK?

Merkez Hakem Kurulu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteğiyle yabancı hakeme sıcak baktığı ve derbiyi yabancı hakemlere teslim edeceği öğrenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat’ta karşı karşıya gelecekGalatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat’ta karşı karşıya gelecek

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı, kariyerli bir hakemin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak tarihi maçı yöneteceği ve bu ismin önümüzdeki günlerde belli olacağı bildirildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat’ta karşı karşıya gelecekGalatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat’ta karşı karşıya gelecek

İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu arada Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasında yaşanan hakem olayları nedeniyle istifası istenen Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceği, herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığı kaydedildi.

SON DAKİKA