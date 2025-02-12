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Bul bulabilirsen! Kamufle olan keskin nişancının o görüntüleri gündem oldu

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından keskin nişancı paylaşımı büyük beğeni topladı. Kurtik Dağı’nda görev yapan Özel Harekat polislerinin zorlu arazi şartlarındaki görev anlarının yer aldığı görüntülerde keskin nişancının kamufle oluşu gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:49
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KAMUFLE OLAN POLİSİN GÖRÜNTÜLERİNE BEĞENİ YAĞDI

Kurtik Dağı'nda görev yapan Özel Harekat polislerinin zorlu arazi şartlarındaki görev anlarının yer aldığı görüntülerde keskin nişancının kamufle oluşu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KAMUFLE OLAN KESKİN NİŞANCI GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, terörle mücadelede etkin görev üstlenen Özel Harekat polisleri, güvenlik operasyonlarını başarıyla sürdürerek vatandaşlara güven, suç unsurlarına ise korku salmaya devam ediyor.

ADETA GÖRÜNMEZ

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timlerin Kurtik Dağı'nda gerçekleştirdiği arazi taraması sırasında kaydedilen görüntülerde, özellikle kamuflaj tekniğiyle adeta görünmez hale gelen keskin nişancı dikkat çekti.

SÜRPRİZ SAHNE

Paylaşılan videonun sonunda ortaya çıkan sürpriz sahne izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntüler, güvenlik güçlerinin zorlu doğa şartlarındaki görev bilincini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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