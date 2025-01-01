Bursa’da korku dolu anlar! Havai fişekler evi alev topuna çevirdi

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir site içerisinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, çevrede bulunan bazı dairelere isabet etti.
Bursa'da yılbaşı kutlarındaki havai fişekler evi alev topuna çevirdi (İHA)
Havai fişeklerden biri, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dubleks evin balkonuna düştü, buradaki eşyalar alev aldı.
Ev sahibinin kent dışında olduğu öğrenilirken, komşuları kapıyı kırıp içeri girerek yan daireden aldıkları hortumla müdahale edip yangını büyümeden söndürdü.
Bursa'da yılbaşı kutlarındaki havai fişekler evi alev topuna çevirdi (İHA)
Kutlamayı balkondan izleyen bir aile ise havai fişeğin balkon kenarına isabet etmesi sonucu yaralanmaktan son adan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da yılbaşı kutlarındaki havai fişekler evi alev topuna çevirdi (İHA)
Bursa'da yılbaşı kutlarındaki havai fişekler evi alev topuna çevirdi (İHA)
Bursa'da yılbaşı kutlarındaki havai fişekler evi alev topuna çevirdi (İHA)