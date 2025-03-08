Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin gündeminden düşmüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Benzinde yapılan indirimlerin ardından, motorin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. İşte 8 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Hafta başında benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 8 Mart 2025 saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ek olarak 2 lira 6 kuruşluk bir indirim daha geldi. Bu değişiklik gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzine gelen indirim sonrasında gözler motorine çevrildi. Benzine yapılan peş peşe indirimlerin ardından motorin fiyatlarında da düşüş yaşandı. 8 Mart 2025 itibarıyla motorine 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulanmaya başladı.
Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz
ISTANBUL (AVRUPA) 43.41 TL/LT 45.36 TL/LT 27.59 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 43.26 TL/LT 45.24 TL/LT 26.99 TL/LT
ANKARA 43.96 TL/LT 46.09 TL/LT 27.49 TL/LT
IZMIR 44.33 TL/LT 46.46 TL/LT 27.34 TL/LT
Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken birçok faktör dikkate alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek, KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.