Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin gündeminden düşmüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Benzinde yapılan indirimlerin ardından, motorin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. İşte 8 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ...

Akaryakıtta indirim rüzgarı (A Haber Foto Arşiv)

Benzin ve Motorin Kaç TL Oldu?

Hafta başında benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 8 Mart 2025 saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ek olarak 2 lira 6 kuruşluk bir indirim daha geldi. Bu değişiklik gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.