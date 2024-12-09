Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı tepki çekti: Ali Koç'un keyfi kararı

TFF'nin, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmamak için başvuru yaptığını açıklaması sonrası sarı-lacivertli kulübe tepki yükseldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel de köşesinde kaleme aldığı yazının bir bölümünde bu duruma değinirken, durumu "Ali Koç'un keyfi kararı" olarak değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:31 PAYLAŞ ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri netleşirken, kupada bu turdan sonra grup aşamasına geçilecek. 4 büyüklerin de dahil olacağı grup aşaması sonrası kupada format yeniden eşleşmelerle eleme usulü şeklinde devam edecek. Ancak geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin kupaya "katılmama" kararı aldığı duyuruldu. TFF'nin açıklaması sonrası taraflı tarafsız birçok kişi sarı-lacivertlilere tepki gösterirken; Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel de konuyu köşesine taşıdı. "Bir kulübün yapacağı en son şey" başlığını atan Tezel, kararı "Ali Koç'un keyfiyeti" olarak yorumladı.

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Jose Mourinho geldiğinde Fenerbahçe'nin Türkiye Ziraat Kupası'na katılacağını düşünüyordum. Mourinho gibi gazozuna maçı bile ciddiye alan, her maçı, her kupayı kazanmak için sahaya çıkan bir profesyonellik abidesinin Ali Koç'u kupaya katılmama yanlışından döndüreceğini tahmin ediyordum.

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Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı dört büyüklerle oynayacak takımların seçilmesine dönüştü.

Normalde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye Kupası'nın tek maçlı eleme usulünde oynanması gerektiğine inanıyorum.

Eğer gerekçe yoğun maç trafiği ve gelirin az olması ise Fenerbahçe yönetimi sezon başı formatın değiştirilmesi çağrısında bulunabilirdi ama yapmadı.